I 10 Libri Più Venduti E Letti Di Tutti I Tempi

L'importanza della lettura viene inculcata ai bambini sin da piccolissimi con la tradizionale lettura della buonanotte che concilia il sonno, abitudine che viene suggerita anche a scuola con i libri dati in prestito dalla biblioteca da leggere soprattutto durante le vacanze estive, ai libri letti nell'ora di narrativa alle scuole medie, allo studio dei classici alle scuole superiori, alla buona abitudine di leggere un po' ogni sera prima di addormentarsi e un po' di più anche nel tempo libero dalle vacanze dal lavoro.

Recentemente il sito britannico lovereading.co.uk ha redatto la classifica dei libri più venduti e letti della storia dell'umanità. Nella classifica finale c'è una forte presenza di narrativa. Questa la top ten (anche se in realtà i libri sono 14 perché quattro si sono classificati a pari merito al nono posto con 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo) nella quale sono indicati il titolo dell'opera, l'anno di pubblicazione, l'autore ed il numero di copie vendute:





1. Il sacro Corano (644) oltre 3 miliardi;

2. La Sacra Bibbia (Traduzione di Re Giacomo) (1611) oltre 2,5 miliardi;

3. Libretto Rosso (1964) di Mao Tse-tung 800 milioni;

4. Don Chisciotte (1512) di Miguel de Cervantes 500 milioni;

5. La saga di Harry Potter (1997-2007) di J.K.Rowling 450 milioni;

6. Le due città (1859) di Charles Dickens 200 milioni;

7. Il Signore degli Anelli (1954-1955) di J.R.R. Tolkien 150 milioni;

8. Il Piccolo Principe (1943) di Antoine de Saint-Exupéry 140 milioni;

9. Alice nel Paese delle Meraviglie (1865) di Lewis Caroll 100 milioni;

Il sogno della Camera Rossa (1754) di Cao Xueqin 100 milioni;

Dieci piccoli indiani (1939) di Agatha Cristie 100 milioni;

Lo Hobbit (1937) di J.R.R Tolkien 100 milioni;

10. Il leone la Strega e l'armadio (1950) di C.S.Lewis 85 milioni.

Per chi scrive libri, la cosa più bella dopo aver terminato il processo creativo è quella di vendere il maggior numero di copie possibili ed avere così un grandissimo numero di lettori. Gli scrittori di questi libri sono veramente molto fortunati perché le loro opere li hanno resi in qualche modo immortali e se una o più cose della loro vita non è/sono andata/e come avrebbero voluto, l'essere gli scrittori più letti al mondo con milioni di copie vendute di un loro libro è certamente un riscatto immenso; ad esempio la scrittrice J.K.Rowling (che nella lista è l'autrice contemporanea e più recente che ha venduto più copie di tutti i tempi) che ha dato vita ai libri di Harry Potter non stava bene economicamente ed ha incontrato moltissime difficoltà per vedere pubblicato il suo primo libro perché gli editori non credevano in esso.

Purtroppo le statistiche dicono che in Italia si legge troppo poco: solo il 10% circa legge regolarmente, il 38% compra un libro all'anno e gli altri nessuno forse perché ai libri si preferisce la televisione, ma penso che sia un'ottima abitudine leggere un libro anche solo per 20-30 minuti al giorno. È uno degli hobby più costruttivi che ci siano ed il coltivarlo per tutta la vita è sicuramente qualcosa che la rende migliore.