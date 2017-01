Abituare Un Bambino Al Biberon

Chi è mamma lo sa quanto sia difficile abituare un bambino da sempre allattato al seno, al biberon.É una scelta che deve essere fatta essendo convinte perché richiede pazienza e polso fermo, se non siete cosi convinte evitate almeno per il momento mentre per tutte le altre proseguite a leggere questo articolo per qualche consiglio

Se volete intraprendere questa strada dovete sapete che è necessario avere tanta pazienza e costanza, iniziate per gradi e fate una poppata al seno e una al biberon ma nel frattempo che il bambino succhia al seno dategli in mano il biberon, cosi da fargli prendere confidenza, dopo pochi giorni eliminate due poppate al seno e sostituite con il biberon fino a che il vostro bimbo non ci sarã abituato del tutto.





Non lasciatevi scoraggiare se non vedete subito i risultati e anzi vi sembra di impazzire, e non tornate indietro altrimenti rischierete di far andare in confusione vostro figlio, la parola d'ordine è avere pazienza e costanza.

Alcuni consigli pratici è private,. vari biberon perché capita che a volte il bambino non gradisca un tipo di tettarella oppure soffrendo di coliche abbia bisogno di quello anticoliche, e non fate l'errore comune di molte mamme di aggiungere miele o zucchero pensando che bebè possa gradirlo di più, studi recenti hanno dichiarato che lo zucchero faccia male ai bambini in tenera età perché favorisce l'obesita mentre il miele è addirittura tossico perché contiene il botulino, una sostanza che noi adulti siamo in grado di digerire mentre per un bambino potrebbe essere fatale.

Se dopo averle provate tutte potete chiedere al vostro pediatra se vi può prescrivere delle gocce calmanti a base di erbe dal saore dolciastro