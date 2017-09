Bancomat: I Miei Primi 50 Anni

Il bancomat è oramai un oggetto di uso comune, quel rettangolo plastificato con il quale si possono muovere capitali senza l'obbligo di avere con sé denaro contante. Qualcuno sicuramente si sarà chiesto qual è la sua storia, da cosa si è partiti prima di giungere all’attuale tessera magnetica che gestisce il nostro conto bancario. Bene, ecco che il bancomat compie ben 50 anni, in quanto la nascita è datata 20 giugno 1967.

Il primo sportello bancomat infatti è stato attivato proprio quel giorno, il luogo di questo epocale evento è Enfield Town, sobborgo inglese che si trova a nord di Londra. Lo sportello ATM (acronimo di Automatic Teller Machine), è nato da un'idea di Jhon Shepherd-Barron, un normalissimo impiegato di una tipografia inglese che non sopportava la lunga attesa in banca per giungere allo sportello. Una curiosità legata al sobborgo di Enfield Town, è che tale zona londinese ha dato in seguito i natali alla cantante Amy Winehouse.





Il vero boom degli sportelli bancomat avverrà però nel 1975, con il lancio da parte di Barclays di un proprio dispositivo per il ritiro del denaro, con tanto di ripresa televisiva in diretta. Oggi il bancomat rappresenta la scelta principale come forma di prelievo e pagamento dell'utenza mondiale, tanto che in occasione di blocchi dei circuiti di pagamento, potrebbe andare in tilt un intero supermercato.

Dunque il bancomat non è una recente scoperta, ma un prodotto che seppure ha visto il suo massiccio utilizzo nell'era della tecnologia, ha radici molto più lontane. Una delle idee più brillanti e longeve che si sono viste nel secondo dopoguerra, e che ha cambiato il modo di concepire l'economia generale, ma più nello specifico quella domestica, dove grazie al bancomat circolano meno contanti di quanto non accadesse dieci o quindici anni fa.