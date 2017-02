Caratteristiche Del Segno Dei Gemelli

"Leggo gli oroscopi ma aspiro all'eterno" è un verso di una canzone di Chiara che ciascuno potrebbe fare proprio perché nonostante si insegua e si speri in una vita senza fine, ci si interessa molto di quello che le stelle dicono: che chi ci crede chi no ma legge lo stesso l'oroscopo giornaliero, mensile e annuale.

Ogni segno zodiacale ha le proprie caratteristiche e non si sa per quale motivo molto spesso leggendole ci si ritrova se non proprio in tutto ma in gran parte sulle caratteristiche del segno a cui si appartiene e che riguardano tutto quello che fa parte della persona: il carattere, le caratteristiche fisiche, le attitudini...





Tutti coloro che nascono dal 22 Maggio al 21 Giugno appartengono al segno zodiacale dei Gemelli e, in maniera concisa, appartengono al segno che rappresenta la giovinezza e l'adolescenza e che con quattro parole possono essere definiti intelligenti, dinamici, divertenti e comunicativi.

Il motto del segno dei Gemelli è "io penso". I Gemelli sono ribelli, adorano viaggiare, hanno una voglia di conoscenza irrefrenabile, amano la letteratura, l'arte e tutte le materie che sollecitino la fantasia, amano cose a volte opposte, sono affamati di vita, passano velocemente da un interesse all'altro, hanno una spiccata capacità di percepire l'atmosfera circostante.

La duplicità è caratteristica in tutte le cose, c'è una tendenza al trasformismo, un grande amore per le forme di comunicazione; osservano il mondo e tutto da due angolazioni diverse (quasi sempre opposte), hanno moltissimi hobby (la musica, la tecnologia, la lettura, la scrittura...) cercano e trovano il meglio di tutto, molto adatte sono le professioni relative alla comunicazione come il giornalismo e in generale la parola scritta ma anche avvocato penalista, presentatore radio televisivo, addetto alle pubbliche relazioni, imprenditori, segretari, psicoterapeuti, psicoanalisti. I Gemelli hanno un innato bisogno di cambiamenti.

Fisicamente sono in genere sottili.

La loro rapidità nel passare da un interesse all'altro li fa peccare di superficialità ma di ogni cosa vorrebbero sapere tutto e si sforzano di imparare il più possibile di quello che amano. Soffre di nervosismo che a volte riesce a nascondere. Estroso, generoso, sensibile, incapace di portare rancore, curioso e fantasioso. I gemelli più relazionali sono quelli che parlano sempre, che chiedono, che raccontano; quelli più timidi si concentrano sul "capire": sono quelli che imparano a leggere e scrivere prima del tempo, spesso da soli, che amano i libri, la lettura e sono curiosi un po' di tutto.

A mio avviso leggere l'oroscopo non vuol dire credere che quello che c'è scritto o viene detto accadrà ma considerarlo un consiglio, un modo per vedere come ci si comporterebbe in una data situazione, come si vive la vita. L'oroscopo giornaliero parla di tutto: di affetti, di tempo libero, di lavoro e mi piace leggerlo solo per vedere se in esso mi rispecchio caratterialmente e devo dire che molto spesso è così.

Ho letto un intero libro dedicato al segno zodiacale dei Gemelli e mi ritrovo molto in tutte le caratteristiche del segno. La cose che certamente mi piacciono di più sono: la grandissima voglia di vivere, l'amore per le cose belle, la capacità di vedere e vivere cose spesso opposte tra loro, la passione per le parole lette e scritte, per l'arte, l'infinita fantasia, la dinamicità. La cosa che invece mi piace di meno è il fatto che qualsiasi Gemelli vorrebbe sapere e fare tutto alla perfezione, in modo particolare per ciò che ama, ma purtroppo questo è impossibile e così ci si deve accontentare di sapere e fare tutto nel migliore dei modi.

Leggendo del proprio segno zodiacale si apprendono sempre cose nuove: ad esempio non conoscevo la distinzione tra i Gemelli più relazionali e quelli più timidi e devo dire che mi ritrovo più nella seconda tipologia di persone. Comunque adoro il mio segno zodiacale e, se fosse possibile, non lo cambierei con nessun altro e, sempre se fosse consentito, non ne sceglierei uno diverso e credo che l'amare, lo scegliere, il non voler cambiare tutto quello che di piccolo o grande fa parte della nostra vita sia la cosa più bella ed importante per essere sereni e felici sempre.