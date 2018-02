Dolci Tipici Di Carnevale: Gli Struffoli Napoletani

Siete pronti per festeggiare il Carnevale? Qual è il dolce tipico da portare in tavola?

In tutta Italia, ogni regione e provincia ha dei dolci caratteristici locali, ma tra i più noti e apprezzati in buona parte del Sud Italia, vi sono gli struffoli. La ricetta è considerata napoletana, ma qui sono stati importati dagli antichi Greci. L'origine del nome, secondo alcuni, risale, infatti, al greco "strongoulos pristòs" che significa arrotondato e tagliato, quindi, nel napoletano, diventa "strangolaprete", come spesso viene chiamato. La ricetta tipica napoletana si è poi diffusa nel Meridione d'Italia.

Gli struffoli sono palline di pasta fritta ricoperte di miele, facili da preparare. La ricetta tipica napoletana prevede 600 gr di farina, 4 uova e un tuorlo, 2 cucchiai di zucchero,80 gr di burro, 1 bicchierino di liquore all'anice, scorza di mezzo limone grattugiata, un pizzico di sale e olio per la frittura.

Prepararli è molto semplice: basta versare la farina e, facendo una fontana al centro, aggiungere tutti gli altri ingredienti. Impastata e ottenuta una pasta liscia e omogenea si deve lasciar riposare e, trascorsa una mezz'ora, si divide la pasta in palline da cui si ricavano dei bastoncini. Lo struffolo originale napoletano è piccolo, per tanto, vanno tagliati pezzetti di circa un centimetro. Fritti in olio bollente sono buonissimi e croccanti

Appena tolti dalla padella, la glassa con un po’ il miele a bagnomaria, unita a canditi e confetti di zucchero, li rende irresistibili.





In alcune ricette, lo struffolo ha un aroma diversa, dipende dal tipo di liquore aggiunto all'impasto, in alcuni casi è indicato il rum, in altri il limoncello, c'è poi chi indica la scorza di arancia o di entrambi gli agrumi. La ricetta migliore è quella che vi permette di assaporare l'aroma del limone.

Esiste, invece, una curiosa e gustosa variante, diffusa in Sicilia, che, al posto del miele, propone una glassa bianca ottenuta sciogliendo in 125 gr di acqua, 500 gr di zucchero e la scorza grattugiata di un limone.

Ulteriore variante diffusa è la ricetta al forno, pur se l’originale li vuole fritti in caldo olio bollette extravergine d’oliva.

Adesso che conoscere la ricetta tipica napoletana degli struffoli potete condividerli in famiglia e con gli amici e festeggiare con gusto il Carnevale.