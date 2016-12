Femminicidio, Ennesimo Episodio A Sassari: Uccide La Moglie

Questa volta il femminicidio è a avvenuto a Sassari, il Senatore: Silvio Lai: 'Lo Stato deve intervenire con forza ed immediatezza'. Ennesimo episodio di femminicidio. In Sardegna l'ultimo di una lunga serie avvenuti quest'anno in Italia. La tragedia si è consumata a Sassari, la vittima, una donna di 66 anni, si chiamava Angela Doppiu. Il marito l'ha uccisa davanti all'ingresso della loro villetta nella periferia di Sassari in località Trunconi.

Il fatto

Gli inquirenti da una prima ricostruzione hanno ipotizzato che si è arrivati alla tragedia a seguito di una lite scoppiata tra i coniugi e divenuta sempre più violenta con il passare dei minuti. Il marito della donna, Nicola Amadu di 69 anni, ha prima colpito la moglie più volte con violenti calci e pugni e quando è riuscito ad atterrarla, l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco.

Appena dopo l'assassinio, lo stesso Nicola Amadu ha chiamato prima una figlia e poi la polizia, che intervenuta prontamente sul luogo del delitto ha arrestanto il colpevole. A quanto pare la relazione tra la coppia era già finita da tempo e la separazione in casa tra i due era di dominio pubblico.





Il movente

Proprio nel pomeriggio precedente la tragedia, la donna si era recata dal suo avvocato per chiedere la separazione dal coniuge, comunicando solo successivamente allo stesso le sue intenzioni. Sarebbe proprio questo il motivo, secondo gli inquirenti, che ha scatenato la violenta reazione dell'uomo.

L'intervento del Senatore Silvio Lai

Il fenomeno del femminicidio in Italia, è arrivato a livello di guardia altissimo e sulla questione è inetrvenuto il Senatore Silvio Lai, segretario regionale in Sardegna del partito democratico, che dal suo sito ha dichiarato: "Quello avvenuto nella notte a Sassari è l’ennesimo intollerabile caso di femminicidio. Un fenomeno sul quale lo Stato ha il dovere di intervenire con forza e con immediatezza."

Il Senatore ha auspicato, tra l'altro, che siano presto attivate tutte le azioni possibili al fine di contrastare questi tipi di delitti, a cui, sempre più, con maggiore frequeza stiamo assistendo. E' oramai da mesi che al Senato, ad ogni fine seduta viene ricordato il nome di una vittima, per dare, sempre più, maggiore interesse a questo problema.