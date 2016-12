Recensione Di Gli Amori Di Alfredo, Romanzo Di Nerino Cassetta

Tanti racconti di sesso giovanile nel nuovo libro di Nerino Cassetta. Gli amori di Alfredo punta molto su un linguaggio crudo senza alcun filtro e sottolinea gli ardori di un ragazzo che ha tutta l'intenzione di scoprire tutti i segreti dell'erotismo, vagabondando senza alcuna paura di fiore in fiore.

Il protagonista Alfredo è ben inquadrato in uno scenario di aperta campagna, nel quale è facile far liberare i propri istinti primordiali. Basti pensare alla fase iniziale del volume, che narra di un gruppo di adolescenti di ambo i generi che si divertono ad assaporare gli organi genitali e ogni sensazione appartenente al sesso opposto. Cassetta non si occupa più di tanto della mera componente stilistica, ma preferisce puntare sulle metafore e sui rafforzamenti dei vari concetti con lo scopo di farli comprendere ad un vasto pubblico.

Il libro va avanti più o meno sempre su questo filone, narrando i desideri sessuali delle donne e tutti i pettegolezzi che riguardavano le varie coppie. Tutto avviene tra intrighi e tradimenti di ogni tipo, con l'adulterio che è all'ordine del giorno e una società che punta tutto sulla voglia di possedere l'altro o l'altra. La maggior parte delle vicende avviene in luoghi emblematici come la fattoria o le casette. Al tempo stesso, l'autore offre anche uno spaccato della società in una piccola località del Trentino-Alto Adige.





Alcuni paragrafi di Gli amori di Alfredo possono essere considerati davvero emblematici per la descrizione minuziosa di tutti i particolari sessuali. Ad esempio, vengono messi in evidenza i giochi erotici che il protagonista intraprende con diverse ragazze della sua società, come ad esempio Lidia, Fernanda, Adele o Marta. E la situazione continua ad essere piena di argomenti piccanti anche in seguito al trasferimento del ragazzo e della sua famiglia in città, alle porte di Milano.

Eppure, in questi rapporti sessuali che regnano sopra ogni altra cosa e nell'esplorazione costante del sesso opposto, Alfredo inizia a crescere e a vivere ogni piccola relazione come se fosse un qualcosa di vero e duraturo, magari augurandosi che la bella ragazza di turno potesse restare con lui per tutta la vita. Il sesso senza alcun coinvolgimento intellettuale viene così impregnato di amore, anche se non mancano l'ansia da prestazione e il desiderio di possedere sempre più donne, con un piacere e una voglia da soddisfare in qualsiasi modo. Tutto ciò avviene anche perché Alfredo non riesce mai a trovare una fidanzata fissa. E la situazione degenera fino a quando il giovane non inizia ad esplorare anche il suo stesso sesso, entrando in forte sintonia con un gruppo di ragazzi omosessuali.

Nato a Rovigo il 25 marzo 1947, lo scrittore Nerino Cassetta è vissuto in uno scenario piuttosto simile a quello di Alfredo, con i primi anni vissuti in sostanziale difficoltà a causa di un'alluvione nella zona del Polesine. L'autore si è poi trasferito con la famiglia a Cinisello Balsamo e ha lavorato in un'industria metalmeccanica, prima di essere assunto in uno stabilimento che realizzata bibite di marca Brodino, situato sulle rive del fiume Toce. Ha avuto tre figli prima di divorziare dalla moglie e tornare a vivere dalla madre, fino alla morte di quest'ultima.

R.b.