116 Femminicidi Ogni Anno In Italia

Per ogni periodo storico ci sono sempre nuovi fatti di cronaca che sembrano diventare una "moda" purtroppo negativa ed è un fenomeno che difficilmente va a scemare: un esempio di ciò sono i cosiddetti femminicidi, dei quali prima non si sentiva parlare così spesso.

Il termine femminicidio oggi è purtroppo quotidianamente utilizzato dai media per indicare l'uccisione di donne in ogni parte d'Italia (e del mondo) e di qualsiasi età per mano di mariti o fidanzati; i motivi di tali efferati gesti sono sempre gli stessi: la gelosia, la contrarietà da parte degli uomini di essere lasciati e penso soprattutto il vedere la donna come un oggetto.





Ovunque viene indicato un suggerimento alle donne vittime di qualsiasi tipo di violenza che può essere il segnale di un possibile pericolo di femminicidio: denunciate! Io penso che le denunce non servano a nulla se poi non sono seguite da esemplari misure di custodia cautelare in carcere perché per i femminicidi gli uomini colpevoli di tale reato o rimangono impuniti oppure sono condannati solo a pochi anni di prigione e se l'uccisione non avviene ma ci sono pesanti elementi che fanno presagire il futuro femminicidio, la pena è praticamente inesistente.

116 femminicidi ogni anno in Italia: un numero enorme che dovrebbe far riflettere chi ha il potere di fare le leggi e chi deve farle applicare. Se le pene per violenza o uccisione delle donne diventeranno pesantissime potrebbe essere l'unico deterrente per evitare quella che si può definire alla stregua di una mattanza.

Le diversità di qualsiasi tipo non sono mai accettate e chi è o si sente superiore all'altro cerca sempre di sopraffarlo, ma come sarebbe bello se si riuscisse a capire che due cose o persone diverse si completano e chi è più forte ed ha un posto migliore nel mondo usi queste cose per proteggere chi per natura in certe cose è più fragile ed ha trovato un posto nel mondo (che a volte non c'è) più difficile. E questo le persone care non dovrebbero mai dimenticarlo perché se una donna non è protetta, amata, rispettata e considerata da chi ha più vicino a sé è veramente una cosa gravissima che rende impossibile una serena e felice esistenza.