Amy Winehouse, L' Ennesima Prematura Morte A 27 Anni

Esistono due cose che contraddistinguono le persone: l'apparenza e quindi quello che tutti vedono da fuori e l'essere, cioè come si è nel carattere soprattutto con le persone con le quali abbiamo una convivenza quotidiana e nell'anima. Molto spesso le cose coincidono, altre volte invece sono opposte tra di loro.

Sono molti gli artisti che sono morti giovanissimi, come ad esempio tutti coloro che sono deceduti a soli 27 anni come Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones e ultima in ordine di tempo Amy Winehouse ennesima prematura morte.





Quando muoiono artisti dalla fama mondiale, ogni angolo del pianeta ne viene a conoscenza anche se sono giovanissimi. Ricordo ancora quando morì nel luglio 2011: io non la seguivo perché non mi piacciono i generi R&B, Soul e Jazz ma mi dispiacque molto. Era giovanissima ma nonostante ciò era ai vertici delle classifiche mondiali, riuscendo a lasciare il segno anche per gli anni a venire.

Una cosa che colpivano molto erano la sua voce ed il suo modo di presentarsi esteriormente con tatuaggi, chiome particolari, trucco pesante, piercing, vestiti succinti ed anche il fatto che, era cosa nota, avesse sofferto di bulimia da adolescente, di anoressia e che fosse dipendente da alcol e droga.

Poi, leggendo la sua biografia, si viene a conoscenza di cose particolari: adorava la nonna morta nel 2006, nel 2010 fece domanda di adozione di una bambina caraibica che non andò mai a vivere con lei perché nel frattempo la Winehouse fu trovata senza vita, era una filantropa infatti donò molti soldi a vari enti di beneficenza, in particolare quelli riguardanti i bambini tanto che una frase ricorrente tra le comunità caritatevoli era: "Chiedi a Amy e lei lo farà";

Nel 2008 ha fatto volontariato in una clinica nella quale era ricoverata a causa di un effetto collaterale causato da alcuni farmaci. Una dottoressa ha riferito che ha accudito alcuni pazienti e ha servito loro i pasti caldi, stupendo tutti per la sua gentilezza.

Nel 2009 ha aiutato un uomo dei Caraibi, Julian Jean De Baptiste che ha dichiarato: "Ho avuto un intervento chirurgico nel 2009...è costato una fortuna e Amy ha pagato tutto. Ho cercato di ringraziarla, ma lei mi ha abbracciato e mi ha detto di non dire nulla. La sua generosità mi ha dato indietro la mia vita". Ha donato parte degli incassi della sua canzone Back to Black al Global Fund's e nel marzo 2011, un mese prima di morire improvvisamente, ha donato più di 20.000 sterline di vestiti in un negozio di beneficenza a Londra.

Ci sono persone che quotidianamente adottano look o atteggiamenti spavaldi e aggressivi opposti a come sono nel carattere e nella sensibilità per adattarsi alla durezza del mondo, magari facendo anche uso di alcol e droghe pensando di affrontare con più forza le avversità della vita e le cose che fanno soffrire e credo che anche Amy Winehouse fosse così perché le cose belle che faceva per il prossimo, i disturbi alimentari di cui soffrì sin dall'adolescenza e la sua generosità denotano una grandissima sensibilità ed un'anima buona che sicuramente hanno contribuito all'ottenimento del suo immenso successo e per quanto concerne la sensibilità e le scelte di vita sbagliate anche la fine prematura.

Il mondo non è fatto per le persone sensibili perché sono troppe le cose brutte che contiene e che fanno soffrire molto chi riesce a cogliere anche le più piccole sfumature di ogni cosa che vede, che sente, che accade e l'unico modo per non essere schiacciati e sopraffatti è quello di tenersi stretta la sensibilità perché è una cosa preziosa ma allo stesso tempo creare quel giusto distacco da tutto per non soffrire e non perdersi.