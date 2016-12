Come Rivalutarsi Ai Tempi Della Crisi

Sono tempi difficili questi, è quello che sentiamo dire in giro in continuazione, ma nei momenti difficili che l'uomo tira fuori il meglio di se per citare Albert Eistein che nel 1955 gli chiesero di dire la sua sul momento difficile dell'economia mondiale, e lui rispose così : "Un tempo eravamo capaci di adattarci alla bisogna, oggi meno.

Oggi la crisi, ci smuove dal letargo, ci obbliga a pensare più a fondo, a guardare la realtà per quello che è".

E appunto guardando la realtà per quello che è oggi ci possono essere tanti modi sfruttare le proprie capacità e con un pò di ingegno tranne un guadagno , piccolo perché no da sfruttare per arrotondare lo stipendio principale nel tempo libero .

Come ad esempio, hai la patente di guida ed un mezzo perché non proporti nel tuo quartiere come accompagnatore di persone anziane o disabili per visite mediche o soltanto a ritirare per loro referti , ricette mediche , esiti di esami e medicine presso farmacie , il tutto seguito da un modesto ma equo rimborso spese, puoi iniziare lascialo un biglietto con spiegato il tuo intento ed un numero per contattarti nelle canoniche delle chiese .





O ancora , possiedi discrete capacità nel'uso di PC tablet e smartphone , bene mettile a disposizione di chi lo è meno , ormai oggi giorno grazie anche al diffuso utilizzo di internet questi dispositivi sono diventati quasi indispensabili , e quindi facile trovare utenti che non sono molto pratici e necessitano di qualche lezione di utilizzo , lascia il tuo numero nelle bacheche dei negozi di elettronica della tua città e proponiti di spiegare il funzionamento di vari dispositivi richiedendo un piccolo compenso .

Hai fantasia per realizzare gioielli con fili di cotone perline lustrini ( materiali economici e facilmente reperibili in mercerie o bazar ) o tramite l'utilizzo di materiali più resistenti come rame , potresti proporli presso negozi di parrucchiere o centri estetici.

Questi sono piccoli esempi ma utili a spingere ad cercare dentro di noi qualche piccola soluzione a esigenze che oggi non vengono soddisfatte e perché no trarne pure un piccolo vantaggio economico .