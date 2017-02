De Martino In Vacanza Con Elena? Dubbi E Curiosità

De Martino noto ballerino del programma di Maria De Filippi, e divenuto ancora più popolare dalla storia con la quasi, ex moglie Belen Rodriguez, attualmente innamoratissima del famoso Iannone, oggi si vocifera sia in vacanza con una presunta 'collega'

Più volte i due hanno parlato di amicizia, alcune riviste sotengono che il cuore di Stefano De Martino starebbe cominciando a battere forte per Elena, anche lei nota grazie al programma 'Amici di Maria De Filippi'

Si inizia a pensare che la bellissima Elena possa essere al suo fianco con 'l'amico' De MartinoSui social molti tifano per la nuova presunta coppia, molto amati, la loro popolarità nata durante un programma ed insieme continuano il loro percorso, 'sogno' di ballo.





Il bel De Martino posta dall'isola dei sogni foto al mare e anche una clip in cui si allena in palestra, su instagram posta una foto con abitanti del Guatemala.Semprerebbe dalle immagini una vacanza da sogno con un mare fantastico.

Si potrebbe avere la certezza solo nel momento in cui la bellissima ballerina posta una foto che possa ritrarre lo splendido paesaggio del Guatemala, ad oggi si parla sono di supposizioni e curiosità dettate dall'immagine postata sui social in stile molto vicino agli abitanti del luogo. Molti sostengono che Elena sia a New York, sarà vero? o coprono soltanto la vacanza dei due, per mantenere la relazione nascosta? C'è chi sostiene sia solo frutto dell'immaginazione dei giornalisti amanti di gossip