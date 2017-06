Francesco Totti E Ilary Blasi, Una Squadra Che Fa Sognare Da 15 Anni

Sempre abbracciati, uniti, commossi, ci hanno strappato lacrime e sorrisi la sera dell’addio al calcio di Francesco Totti. Insieme formano un binomio unico e suscitano un’infinita simpatia fin dai tempi lontani dei primi baci. Poi il matrimonio, i figli, i siparietti in tv. Senza eccessi, come una famiglia normale. È questo ciò che piace della coppia che ci fa sognare da 15 anni.

La scorsa settimana Francesco Totti ha detto addio alla ‘sua’ Roma. Dopo 25 anni con la maglia giallo-rossa, l’ex capitano ha salutato i suoi tifosi all’Olimpico, tra lacrime, sorrisi e parole commoventi. A sostenerlo nella serata più difficile della sua lunga carriera calcistica, c’erano i suoi tifosi più accaniti, la moglie Ilary e i tre figli Chanel, Cristian e Isabel.

La Roma e l’Olimpico non erano solo la sua squadra e il suo terreno di gioco, ma la cornice di una storia d’amore che ogni anno sembra diventare più bella.





Ilary sei unica. Il calciatore si è innamorato a prima vista dell’ex letterina di Passaparola e in occasione del derby Lazio-Roma del 2002, la invita allo stadio ad assistere alla partita. Si frequentano da poco e la showgirl non è pronta a lasciarsi andare, ma il capitano non molla e per conquistarla fa ciò che gli riesce meglio: giocare a calcio.

Totti segna ed esulta mostrando la maglietta con la scritta: "6 unica!" Il messaggio è rivolto a Ilary Blasi seduta in tribuna. È evidente a tutti, anche a lei. Tre anni dopo si sposano e arrivano i figli. La Blasi diventa conduttrice e Totti la raggiunge spesso nei suoi programmi, dove si diverte a duettare con la moglie e a prendersi in giro.

Li hanno definiti i nuovi Sandra e Raimondo, perché sono naturali, spontanei e fanno divertire il pubblico. Girano qualche spot insieme e fanno molta beneficenza senza mai mettersi in mostra. Si amano da 15 anni, e si sostengono a vicenda. Quando Totti è stato attaccato o criticato sul lavoro, Ilary ha tirato fuori le unghie e lo ha difeso. E non poteva mancare al fianco del marito nel giorno più difficile, la sera dell’addio al calcio dell’ormai ex capitano della Roma.

Lui in lacrime, lei sorridente e commossa, ma sempre pronta a sostenere il marito con lo sguardo. Soprattutto, quando visibilmente emozionato, ha letto ai suoi tifosi la lettera che hanno scritto insieme. Righe cariche di sentimenti, parole commoventi rivolte alla squadra, ai tifosi, ai familiari, agli amici e naturalmente alla moglie e ai figli, presenti allo stadio per sostenere il padre; la piccola Isabel scorazzava in campo mentre i due più grandi lo seguivano e lo abbracciavano a turno. Ilary si è presentata in campo con un "6 unico!" stampato sulla maglietta. Un messaggio chiaro che chiude un cerchio e apre un nuovo capitolo della loro vita insieme.