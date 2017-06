Gossip News, I 60 Anni Social Di Barbara D' Urso

Qualche giorno fa, la camaleontica Barbara D'Urso ha compiuto 60 anni. Il party in onore del suo compleanno ha visto organizzare una grande festa a tema, con tanto di settecento ospiti invitati. Il 7 maggio 1957, Barbara D'Urso ha compiuto 60 anni: quale occasione migliore per organizzare una grande festa a Milano. Presenti Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Paola Turci e tanti altri ancora.

Babara D'Urso è felice e raggiante per il suo compleanno. Non ammette, però, di avere compiuto la cifra dei sessant'anni. "E' una cosa molto strana, non riesco proprio a pronunciarlo questo numero, non ci riesco", ha rivelato Barbara a Il Corriere della Sera qualche giorno fa. Il tempo che passa è un problema anche per lei. Nonostante tutto, però, riesce a mantenere ancora un aspetto molto giovanile e certo non dimostra gli anni che ha.





La vita di Barbara D'Urso può essere considerata perfetta: manca, però, un grande amore, a completare la sua vita. La vita professionale è perfetta: è lei la regina degli ascolti a Pomeriggio 5 e a Domenica Live. Manca soltanto l'amore a coronamento della sua vita: Barbara ha fatto sapere di non avere ancora trovato l'uomo della sua vita.

"Non avrei nessun problema se dovesse arrivare una storia con un uomo che ha anche 25 anni meno di me, ma non potrei mai concepire "una notte e vita"". Queste le parole della Barbara nazionale riguardo la possibilità di trovare un nuovo amore. La napoletana non si accontenta della storia di una notte: intende trovare l'uomo della sua vita. E, anche se ormai ha compiuto sessant'anni, non è certo troppo tardi.