Molti Clochard Morti Per Il Freddo Gelido Di Questi Giorni In Italia

Quest'inizio del 2017 verrà sicuramente ricordato per le temperature polari registratesi in tutta Italia e per la neve che ha raggiunto anche le quote collinari, cosa che non accadeva addirittura dagli anni Cinquanta in molti paesi, in particolare del Sud Italia.

Le temperature, che in modo particolare di notte hanno raggiunto parecchi gradi sotto lo zero, hanno provocato in tutta Italia la morte di molti clochard per assideramento: Avellino, Aversa, Firenze, Messina, San Benedetto del Tronto, Lungarno Santarosa, Milano, Latina, Canicattì.





Persone con storie differenti che magari in precedenza avevano un lavoro, una famiglia, una vita normale ma che improvvisamente trovatisi in mancanza di mezzi finanziari o per scelta si ritrovano a vivere per strada giorno e notte, da soli o con altri senzatetto, dimenticati da tutti, ormai indifferenti a tutto, anche all'aiuto che a volte viene offerto loro da parrocchie e centri di assistenza sociale.

È difficile comprendere il motivo per il quale una persona, spesso ma non sempre, decide di vivere per strada, senza avere le piccole e grandi comodità che il nostro tempo ci offre, senza quello che è strettamente necessario per condurre una vita dignitosa ma penso che dietro a tutto questo ci sia qualche grande dolore, qualche immensa delusione, qualcosa che ha fatto stare male quella persona, fino a farle rifiutare tutto perché niente può colmare quel dolore.

Per chi non sceglie di vivere così sarebbe bello che qualcuno che ne ha la possibilità desse loro una mano per guadagnare qualcosa per potersi permettere anche solo una piccola stanza in cui vivere, il cibo, l'acqua e qualche vestito; chi sceglie di vivere in questo modo non dovrebbe mai dimenticare che ridursi così non risolve i problemi, non migliora la situazione, non cancella il dolore ma fa tutto l'opposto e che gli eccessi in un senso o nell'altro sono sempre nocivi.

Purtroppo a volte le parole non bastano per convincere le persone a fare la cosa migliore per la loro vita e non è neanche facile capire fino in fondo una scelta (quando lo è perché a volte non lo è) di questo tipo.

Dopo aver appreso la morte di tutti questi clochard per il freddo, è difficile non pensare che si è molto più fortunati di queste persone che volenti o nolenti vivono senza nulla e si da più valore alle cose che sembrano non averne perché sono scontate: un tetto, delle coperte, un po' di riscaldamento in casa, del cibo caldo, l'acqua, dei vestiti; ed è anche difficile non pensare a loro senza sentirsi un po' in colpa anche se sono molti coloro i quali anche se viene offerto loro un aiuto lo rifiutano perché quella di vivere così è una scelta che hanno fatto.