Pianista Suona Per Tre Anni Tra Le Macerie In Siria

Il mondo ancora oggi, purtroppo, è interessato in varie parti da guerre che portano con sé morte, distruzione e tristezza.

È la cosiddetta terza guerra mondiale a pezzi, come la definisce Papa Francesco. Tra i luoghi colpiti dai conflitti c'è la Siria.

Per fortuna, anche in mezzo allo squallore che la guerra porta con sé, può esserci qualcosa che diventa un simbolo di speranza, di rinascita, di pace: questo è quello che vedo nelle immagini in cui un pianista ha suonato per tre anni tra le macerie provocate dal conflitto in Siria.





Aeham Ahmad è chiamato il leggendario pianista di Yarmouk, alle porte di Damasco. Ogni giorno, nelle pause di missili, bombe e proiettili, lui esce di casa, prende il carretto dello zio fruttivendolo, carica il piano e va a suonare picchiando sui tasti d'ebano e d'avorio del pianoforte.

Ha 27 anni, i pantaloni troppo larghi perché sciupato dalla fame, la maglietta che poggia su spalle emaciate: è palestinese, come le altre 18.000 persone sequestrate in una città che soffre.

Si sedette al piano a 5 anni, si iscrisse al conservatorio di Damasco per studiare 10 anni musica classica. Insegnava musica ai piccoli del campo. Poi arrivò la guerra e voleva rinunciare alla musica, ma la passione era troppo grande e così riprese il piano e come dice lui: " ho cominciato a trasportare il piano fra i quartieri più deprimenti per ridare speranza". "Dovevo nutrire il mio spirito e nonostante la fame e l'assedio ho continuato a suonare il mio piano".

Adesso gira il mondo per portare ovunque quella magia che ha con sé la musica, ma non dimentica di essere partito da un luogo dove problemi di ogni tipo e guerre deturpano la vita quotidiana, dove la pace sembra ormai un'utopia, dove vivere è impossibile.

Vive in Germania e si sente in colpa per chi è rimasto in Siria perché lui adesso ha una vita migliore, è riuscito a fuggire da quell'inferno.

Chi vive qualsiasi tipo di guerra, sia essa tra stati o a volte anche per futili motivi tra famiglie o all'interno della famiglia, conosce il valore dell'affrontare la vita cercando di accorgersi e vivere di tutte le piccole cose che rendono la vita bella: una di queste è certamente la musica.

Filosofi, psicologi ed altri studiosi asseriscono che nella vita è molto importante il modo in cui si affrontano le difficoltà: se si reagisce con negatività, tutto diventa peggiore di come è ma se al contrario si reagisce con positività, anche se la situazione negativa e oggettiva rimane, si vive una vita migliore in qualsiasi contesto. Tutto deve partire da dentro di noi, dal nostro modo di vivere le cose della vita.