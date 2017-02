Una Donna Vive Da 8 Anni Nell' Aeroporto Di Singapore

Le difficoltà economiche fanno fare delle scelte che quando si stava meglio finanziariamente non si sarebbero mai fatte: grandi rinunce, studiare come avere quello che ci serve o che desideriamo con pochissimi soldi o gratuitamente, modi ingegnosi per avere il necessario risparmiando su tutto.

È proprio per la crisi economica che una donna cinquantenne che ha voluto conservare l'anonimato vive nell'aeroporto di Singapore da otto anni nonostante abbia un appartamento di tre stanze. Non vive all'interno di esso perché lo ha affittato per poter disporre di qualche soldo.





Si è trasferita in aeroporto perché non aveva nessun'altra possibilità di guadagnare se non dando in locazione la propria piccola casa. Pensava che sarebbe stata una sistemazione provvisoria, con la speranza di riuscire a trovare una soluzione alla sua difficile situazione economica, ma in ogni parte del mondo è difficile trovare lavoro: lo è per i giovani e lo è ancor di più per i cinquantenni.

All'interno dell'aeroporto ha tutto quello di cui ha bisogno per vivere: compra il cibo nei negozi che si trovano al suo interno, utilizza i bagni e le docce, usufruisce dell'aria condizionata e viene offerto il wi-fi gratuito.

Anche se, tutto sommato, si trova bene a vivere in quell'affollato luogo sogna di mettere da parte un po' di soldi, vendere la casa con tre stanze e comprarne una più piccola con solo due stanze.

Lei la persona che vive da più tempo in quell'aeroporto ma ce ne sono altre, almeno dieci, che vivono lì come lei per vari motivi.

Sarebbe bellissimo se ogni persona potesse avere il lavoro per guadagnare i soldi per vivere una vita dignitosa un po' come succede per ogni bambino che nasce ed ha un posto per tanti anni a scuola per imparare a leggere, a scrivere, a vivere nella società.

Chissà magari sorgerà un giorno un ministero del Lavoro che assolverà questo compito: dare a tutti la possibilità di guadagnarsi da vivere ed eliminare le differenze economiche abissali tra la popolazione ricca e quella povera.

In mancanza di questo, garantire il reddito di cittadinanza per i bisogni più necessari come un tetto, la luce, l'acqua, il cibo, i mezzi pubblici, le medicine e qualche soldo al mese come avviene in alcuni stati europei a noi molto vicini come la Germania, la Francia.

Penso che se continueranno così le cose nella classe politica, in Italia, questo sia impossibile oggi e per il futuro perché recentemente è stato reso noto che gli anziani di domani, nati dal 1980 in poi, forse non andranno mai in pensione o quasi perché potrebbero ricevere l'assegno a 75 anni di età.

Purtroppo da sempre e per sempre esisteranno le sperequazioni economiche in ogni parte del mondo: persone troppo ricche e persone troppo povere.

È assodato però il fatto che le persone economicamente meno abbienti e povere sono quelle che imparano ad apprezzare di più le piccole cose, che per loro hanno un grandissimo valore, sono felici con le cose necessarie per vivere e con piccolissime cose che magari costano poco o nulla ma che danno loro grandi felicità e soddisfazioni: sono queste le uniche cose che danno la forza per andare avanti nelle situazioni diffilici.