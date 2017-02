L' Uomo Più Vecchio Del Mondo Ha 146 Anni

La longevità è la cosa più ambita da ogni essere vivente forse perché ci si abitua alla vita oppure la si ama così tanto da non volerla più abbandonare o si è troppo felici della quotidianità che ci si è costruiti, che si vorrebbe continuare all'infinito a ripeterla perché fatta di tutte le cose che più si amano. Anche la paura del niente dopo o di una vita infinita che potrebbe non piacere se non ci si è comportati bene, potrebbero essere altri motivi validi.

Fatto sta che ogni volta che si sente parlare di qualche centenario o ultracentenario la domanda che chi lo incontra gli fa è: "qual è il segreto per vivere una vita così lunga?". Ciascuno cerca di dare la propria "ricetta" in base alle abitudini di vita che ha vissuto e che secondo lui/lei ha avuto un ruolo molto importante per riuscire a vivere molto oltre rispetto all'età media di aspettativa di vita.





Anche per quanto riguarda l'età, si sussegue nel tempo una sorta di "gara" per conoscere l'uomo o la donna più vecchio/a del mondo, un titolo molto ambito.

È notizia recente che l'uomo più vecchio del mondo si chiama Sodimejo, è indonesiano ed ha 146 anni. Lui, conosciuto come Mbah Gotho, assicura che il segreto per vivere a lungo è la pazienza oltre che ovviamente il buon cibo, la serenità e il riposo. Nato nel 1870, detiene il record mondiale di longevità. Prima di lui il primato apparteneva a Jeanne Calment, deceduta alla veneranda età di 122 anni.

Certamente se confrontati ai 969 anni di vita di Matusalemme questi anni sembrano poca cosa ma se paragonati ai "comuni mortali," la cui aspettativa di vita non è così alta, sono una grandissima cosa e a chiunque piacerebbe poter avere la fortuna di vivere una vita così lunga e vorrebbe carpire i segreti di quella longevità che forse non esistono perché magari è tutta una questione genetica.

Gli anni passano in fretta ed è importante viverli nel modo migliore possibile e questo lo si può fare solo se si pensa sempre che i nostri anni sono finiti e non infiniti sulla terra (questo aiuta molto a trovare e vivere il meglio in tutto) e studiando la vita più bella che riusciamo a costruire (per non perdere tempo in cose che non ci interessano ed al contrario trovare sempre il tempo per quello che per noi è importante e che è soggettivo) per poterci dire felici, sereni e realizzati in tutti i giorni della nostra vita, con la speranza che sia molto lunga.