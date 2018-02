Nuova Peugeot 308, Consumi Ridotti Ed Elevate Prestazioni

Torna ad essere protagonista, dopo quattro anni dal suo arrivo sul mercato, la rinnovata Peugeot 308, con uno stile ancora più elegante e dinamico ed una nuova tecnologia per rendere ancora più piacevole e sicura l'esperienza di guida. Le nuove dotazioni riguardano il Mirror Screen (ovvero l'integrazione del proprio smatphone ai sistemi di bordo) ed il Peugeot Connect, un sistema già presente sul SUV 3008 e 5008 ed ora integrato in questa vettura di classe C che adotta sistemi di assistenza attiva alla guida.

A differenza dei vecchi sistemi di segnalazione passiva dei pericoli, questo nuovo sistema, ad esempio, agisce attivamente sullo sterzo evitando che l'autovettura esca dalla carreggiata in caso di distrazione del conducente. Altri sistemi attivi montati su questa nuova versione di P 308 includono il Driver Attention Alert, active lane departure warning, high beam assist, speed limit detection, active blind spot monitor, adaptive cruise control e l'active safety brake per citarne solo alcuni.





Per quanto riguarda i motori, la Nuova Peugeot 308 utilizza una delle tecnologie più avanzate disponibili al momento sul mercato per il trattamento dei gas di scarico, nel rispetto della normativa Euro 6, con una notevole riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi. Il motore PureTech turbo offre infatti prestazioni molto elevate e consumi ridotti. ( Il PureTech turbo è stato eletto motore dell'anno per la terza volta consecutiva).

La capacità di carico è stata portata al vertice della categoria per rispondere al meglio alle richieste dei driver che hanno necessità di spazio utile a bordo. Di seguito la scheda tecnica della nuova Peugeot 308 BlueHDi 120 S&S

Cilindrata: 1.560 cc Motore: 4 cilindri in linea Potenza: max 120 cv Coppia: max 300 Nm Velocità massima: 196 Km/h Accelerazione: 10,2" da 0 a 100 Emissioni CO2: 98g/Km Cambio: automatico a 6 marce Consumo medio: 26,3 km/l Dimensioni: 4,25x1,86x1,46 m Peso: 1.275 Kg Bagagliaio: da 420 a 1273 litri.