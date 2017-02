I 10 Album Più Venduti Di Tutti I Tempi

Insieme a libri e film, gli album musicali sono certamente un interesse culturale molto gradevole da coltivare: quando se ne ascolta uno nuovo, è sempre bello scoprirne le canzoni, le frasi che colpiscono di più e che molto spesso si amano per sempre e le riascoltiamo nel tempo con molto piacere per trascorrere dei bei momenti liberi da tutto il resto.

Come tutte le cose, anche i cd, possono riscuotere maggiore o minore successo e l'indice di valutazione è rappresentato dalle vendite registratesi a volte solo nello Stato d'origine ed altre in tutto il mondo. È proprio da quest'ultimo caso che provengono i 10 album più venduti di tutti i tempi:





1. Thriller di Michael Jackson con 66 milioni di copie;

2. Back in black AC/DC con 52 milioni di copie;

3. The dark side of the moon dei Pink Floyd con 50 milioni di copie;

4. Bat out of hell di Meat Loaf con 43 milioni di copie;

5. Millennium dei Backstreet Boys con 40 milioni di copie;

6. Bad di Michael Jackson con 40 milioni di copie;

7. Come on over di Shania Twain con 39 milioni di copie;

8. Led Zeppelin IV dei Led Zeppelin con 37 milioni di copie;

9. Appetite for Destruction dei Guns N'Roses con 36 milioni di copie;

10. Daydream di Mariah Carey con 35 milioni di copie.

L'elenco non comprende le compilation e le colonne sonore di film.

I successi mondiali sono sempre decretati dal valore dell'opera perché, se così non fosse, non si registrerebbero in quanto i fruitori delle opere culturali sono persone molto attente che le valutano sempre con il cuore e con la mente e si lasciano conquistare solo da quello che lascia qualcosa anche e soprattutto a livello emozionale e dei significati.