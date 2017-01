Dopo 50 Anni Di Carriera I Pooh Si Ritirano

Io non ho mai seguito i Pooh come ho fatto con i miei cantanti preferiti, ma devo dire che la prima volta che vidi un loro lunghissimo concerto in tv durante il quale suonarono e cantarono ininterrottamente canzoni tutte famosissime, con una parte di accompagnamento acustico e sapere che ciascuno di essi canta, suona più strumenti, scrive canzoni nonostante non fossero più giovanissimi è stata una cosa che mi ha colpito moltissimo e per chi ama la musica, anche se non sono tra i cantanti preferiti, non può negare che hanno fatto la storia della musica e sono dei grandissimi professionisti.

Quando nel 2006 festeggiarono i 40 anni di carriera, sembrava che non volessero smettere mai più; poi qualche tempo dopo, l'annuncio dell'abbandono del batterista Stefano d'Orazio (che insieme ad un altro autore scrisse moltissime canzoni del loro repertorio) ma come accadde quando andò via l'allora unico cantante del gruppo Riccardo Fogli non si sono persi d'animo e si sono reinventati accogliendo altri musicisti nel gruppo, riscuotendo lo stesso successo di sempre.





Poi l'annuncio che nel 2016 avrebbero ricreato la formazione iniziale insieme a Riccardo Fogli ma solo per un anno di concerti e che tutto sarebbe finito il 31 dicembre 2016. Io pensavo che si riferissero al fatto che poi avrebbero continuato nella loro nuova formazione dopo l'uscita di Stefano D'Orazio ed invece in una conferenza stampa hanno annunciato che il 2016 sarebbe stato un anno di tante ultime cose e che è giunto il momento di condurre la nave in porto e dedicarsi alle loro famiglie dopo una vita di viaggi e successi in tutto il mondo.

Sicuramente questa scelta è stata molto dolorosa per loro, ma sicuramente l'hanno fatta per la voglia di vivere appieno e liberamente il loro tempo come sicuramente, per via degli impegni professionali che li hanno portati in giro per il mondo per tutta una vita, non hanno mai potuto fare.

Credo che sicuramente non abbandoneranno del tutto la musica perché una passione così grande non si può abbandonare, chissà magari faranno in gruppo o singolarmente come Mina che da moltissimi anni canta e pubblica canzoni nuove senza fare concerti e senza mai apparire.

Credo che nella vita sia importantissimo e sia anche una fortuna avere una passione, qualcosa che si riesce a fare bene, che si può coltivare ogni giorno, per tutta la propria esistenza e che rappresenta la spinta, la gioia, la realizzazione; da essa tutto dipende perché tutto questo fa rimanere sempre giovani anche quando i decenni si susseguono e se si guarda indietro anche se molte cose non sono andate come si avrebbe voluto si può dire, grazie a quella/e passione/i coltivata/e, di essere stati felici e di aver vissuto meglio che si poteva.

Una grande passione non si abbandona mai, si può trasformare, ma accompagna per tutta la vita dai primi anni agli ultimi e se la si coltiva con la stessa passione di quando si era giovanissimi e dà la stessa gioia per sempre è una cosa meravigliosa e si è molto fortunati. Per me questa grande passione è scrivere, che spero mi accompagnerà per tutta la vita e di non smettere mai.