Gomorra 3: Cos' è Accaduto Nel Terzo E Quarto Episodio

Terza puntata: Sono ormai passate due settimane dall'inizio di Gomorra 3, la serie ispirata al romanzo di Roberto Saviano che ha riscosso negli ultimi anni un grande successo. In questo articolo risssumerò brevemente ciò che è successo nel terzo e quarto episodio, andati in onda venerdì su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno. Scappato da Napoli, Ciro di Marzio si trova in Bulgaria ed è qui che lavora per un trafficante di droga e di vite umane.

Il trafficante, Valentin, lo elogia ma il figlio Mladen lo vede come un problema. Mladen farà di tutto per mettere Ciro in cattiva luce con il padre e lo costringerà infatti a confrontarsi con la vecchia realtà napoletana, convocando il criminale Enzo. Valentin chiama Ciro e da l'ordine ai suoi uomini di sparargli ma l'Immortale sarà più veloce e riuscirà ad ucciderlo per primo. Assetato di vendetta, il criminale napoletano ucciderà Mladen e porterà via una giovane donna albanese, schiava sessuale del bulgaro. Dopo questi eventi, Ciro deciderà di tornare a Napoli.





Quarta puntata: Ci troviamo in un'aula di tribunale a Napoli ed è qui che Marinella (l'ex nuora di Scianel), convinta da Patrizia, ritratta tutte le accuse mosse a danno dell'ex suocera. Uscita dal carcere, Scianel confermerà la sua alleanza con Gennaro Savastano. Intanto Ciro è tornato a Napoli ed inizia a trattare con Enzo, il criminale incontrato in Bulgaria che è a capo di clan di deliquenti.

Enzo gli proporrà di unirsi a loro e l'Immortale lascia intendere qualcosa di positivo. Genny scopre che il suo uomo fidato Gegé lo ha tradito con il suocero, il quale vuole sbarazzarsi del genero e rubargli il carico di droga. Gennaro uccide dunque Gegé a suon di pugni e si prepara con i suoi vecchi amici del quartiere a ritirare la droga. Ed è qui che avviene il colpo di scena: il suocero riceve una soffiata, fa massacrare di botte Genny e fa uccidere i suoi compagni. Tutti i boss di Napoli hanno infatti cospirato affinché il Re di Scampia venisse spodestato. Il suocero lo minaccerà di morte se proverà ad avvicinarsi alla figlia e al nipote. Gennaro si trova così senza ricchezze e senza affetti.

Guarda il trailer di Gomorra 3: www.youtube.com/watch