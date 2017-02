Il Podio Di Sanremo 2017

Ascoltando una nuova canzone, molto spesso si intuisce se piace oppure no ed il giudizio non cambia soprattutto per quanto riguarda le canzoni veramente belle, che già da subito nel testo, nella melodia, nell'arrangiamento hanno qualcosa in più rispetto alle altre.

Appena ascoltate, le canzoni che mi hanno colpito di più di Sanremo 2017 sono state: "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia, "La prima stella" di Gigi d'Alessio, "Il cielo non mi basta" di Lodovica Comello e "Vietato morire" di Ermal Meta.





Il podio della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo è stato:

1. Francesco Gabbani con "Occidentali's karma";

2. Fiorella Mannoia con "Che sia benedetta";

3. Ermal Meta con "Vietato morire".

Pensavo vincesse Fiorella Mannoia perché era la favorita e soprattutto lo meritava per la sua lunghissima e brillante carriera ma penso che anche Ermal Meta, che si è aggiudicato la vittoria per la sua cover di "Amara terra mia" ed anche il premio della critica "Mia Martini", avrebbe meritato di vincere per la sua canzone che, oltre ad essere molto bella musicalmente, nelle strofe e nell'inciso è anche molto significativa ed autobiografica: Ermal Meta è nato in Albania ed il padre era un violento; la madre è riuscita a trovare il coraggio di lasciarlo e di venire in Italia, a Bari, con Ermal che aveva 13 anni e la figlia.

La sua canzone parla della violenza domestica, quella che il padre attuava in casa, e lancia un messaggio per uscire da tali situazioni che è quello di disubbidire, di parlare, di fuggire, di non morire.

Bellissimi questi versi dedicati alla sua mamma: "E la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio ad insegnarmi l'amore...Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai...Figlio mio ricorda l'uomo che diventerai non sarà mai più grande dell'amore che dai...Che cosa ti aspettavi da grande, non è tardi per ricominciare e scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza, ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire...Figlio mio ricorda bene che la vita che avrai non sarà mai distante dall'amore che dai".

È sicuramente questa la canzone che mi rimarrà per sempre di questa edizione di Sanremo e che, anche se non ha vinto, avrà certamente un grandissimo successo.

Il cantautore, oltre a scrivere pezzi per sé molti sono i successi che ha scritto per famosissimi cantanti come Emma Marrone, Francesco Renga, Marco Mengoni, Francesca Michielin...

Al padre ha anche dedicato la canzone "Lettera a mio padre", un testo molto duro nei suoi confronti perché ha ricevuto così tanto male da dirgli "vorrei dirti grazie perché non ci sei e...mai più mi vedrai". Temi purtroppo molto attuali che avrebbero meritato di far vincere questo giovane artista anche come riscatto per una che nell'infanzia molto lo ha fatto soffrire.

Recentemente ho sentito dire che i ricordi d'infanzia sono i più radicati in una persona e che hanno delle conseguenze per sempre infatti la mancanza di serenità che a volte si respira in casa è qualcosa che ci si porta dentro per tutta la vita, ma fortunatamente si ha la possibilità di scegliere di essere persone migliori, di costruire una vita migliore, diversa, positiva, soprattutto quando si riesce a non avere più contatti con chi ha provocato molta sofferenza e tanta tristezza.