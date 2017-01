La Generosità Segreta Di George Michael

Ci sono canzoni che anche se non si acquista mai un disco di un cantante, sono successi così grandi ed internazionali che si sentono ovunque: nelle pubblicità, nei film, nei programmi che trasmettono pezzi di trasmissioni e canzoni del passato...Così è stato per me George Michael con le sue "Last Christmas", "Careless Whisper"...

Nel 2011 il fondatore e cantante del famoso gruppo anni '80 degli Wham, George Michael, fu in grave pericolo di morire ma riuscì a salvarsi anche se da allora non aveva più pubblicato nuove canzoni e non si era fatto più vedere in pubblico a causa del fatto che fosse molto appesantito esteriormente e sicuramente anche dentro.





Purtroppo il giorno di Natale il suo compagno lo ha trovato a letto privo di vita. Sembra un paradosso che sia morto proprio il giorno di Natale perché uno dei suoi più grandi successi musicali è la canzone "Last Christmas" che tradotto significa "L'ultimo Natale". É morto a soli 53 anni dopo una vita di successi professionali da un lato e dolori ed eccessi nella sua vita personale dall'altro.

Il declino è stato attribuito al fatto che in poco tempo, quando era poco più che trentenne, il cantante londinese vide morire prima il compagno e poi la madre, alla quale era molto legato e vicino alla quale voleva essere sepolto per essere di nuovo accanto a lei. Alcol, droga, eccessi sono state le cose nelle quali si rifugiò.

Dopo la sua morte tutti coloro che l'hanno conosciuto hanno voluto far sapere che George Michael era una persona molto generosa e tutto il bene che faceva non voleva che venisse reso noto: finanziava delle società di beneficenza (infatti il suo patrimonio verrà diviso tra questi enti benefici, le sorelle, i figliocci ed il compagno);

una volta diede come mancia 5.000 sterline ad una ragazza, studentessa in infermieristica affinché potesse saldare il debito che la affliggeva;

conservava sempre dei biglietti dei suoi concerti al personale che lavorava nella clinica nella quale venne accudita la madre malata di tumore, purtroppo deceduta nel 1997;

andava perfino a servire ad una mensa per i senzatetto.

La sua generosità ha un doppio valore: oltre a fare il bene, lo faceva in silenzio, non per pubblicità ma con il cuore per regalare un po' di felicità e di benessere agli altri. Era conscio del fatto di avere avuto tanto nella vita e quello che poteva lo restituiva a chi aveva poco o niente: non è una cosa comune, purtroppo.

È un grandissimo dispiacere vedere che una persona che ha conquistato il mondo con i propri testi, la propria musica, la propria voce, il proprio talento poi si perda così e muoia molto giovane. Elvis Presley, Freddy Mercury, Witney Huston, Michael Jackson, Prince, George Michael: tutti sono morti molto giovani forse perché gli artisti sono molto più sensibili delle persone comuni perché percepiscono le piccole cose, sentono molto il valore dei sentimenti e di tutte le cose della vita e questo atteggiamento può portare a non essere felici, a non essere sereni e a perdersi.

Le storie di questi artisti insegnano che i soldi e il successo non mettono al sicuro dal dolore, dalla sofferenza, dall'infelicità perché solo l'equilibrio interiore, la forza, il coraggio nell'affrontare e superare i dolori e le difficoltà della vita e la capacità di lasciare sempre viva un po' di felicità, di serenità, di curiosità dentro di sé possono far vivere ogni giorno e per sempre un'esistenza bella, felice, serena, molto somigliante ai migliori anni della vita che ciascuno vive o ha vissuto e, se Dio vuole, lunga.