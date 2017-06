Once Upon A Time: La Serie Più Amata Subirà Un Reboot Dalla Nuova Settima Stagione

Il finale della sesta stagione di Once upon a time ha lasciato la propria schiera di seguaci con una grossa sorpresa. Alcuni, con l'amaro in bocca, dichiarano apertamente di non avere amato nulla della puntata e, addirittura, non vedranno di sicuro ciò che due creatori hanno già scritto e pensato per i protagonisti che rimarranno ancora a farci sognare. Altri, invece, colpiti positivamente da quel che sembra una sorta di dejavù, proprio agli ultimi 5 minuti dell'episodio, non vedono l'ora di poter tornare a Storybrooke e provare nuove emozioni come lo è stato con le stagioni precendenti.

La scena che conclude la puntata di due ore, dedicata alla "Battaglia finale" tra Emma e la Fata Corvina, apre migliaia di interrogativi su ciò che succederà ad Henry Mills; d'altronde, il lasso di tempo che intercorre tra il momento ultimo in cui lo si è visto salire sul bus della scuola, e quello in cui, alla sua porta, compare la figlia Lucy con il libro di favole, è davvero vasto





Ciò che si è visto, quindi, ai primi minuti dell'episodio, trova la sua spiegazione proprio al suo culmine. Il padre che invita la piccola a scappare dalla casetta nella Foresta incantata,per proteggersi da un'ennesimo sortilegio oscuro, è proprio lui, Henry. Superato questo ostacolo, la bambina viene trovata da Tiger Lily, tornata ad essere una fata. Quest'ultima la dirige lungo la giusta via per ritrovare il padre, che, a fine episodio, sappiamo essersi trasferito nella piovosa città americana di Seattle.

Ora la questione che andrà per la maggiore - tra i fans - è questa: chi è la madre di Lucy e perchè la storia si ripete con l'abbandono di un figlio? C'è una più facile risposta alla seconda delle due domande. L'episodio finale, come già detto, è un collegamento diretto all'universo ancora sconosciuto di nuove storie e nuove immagini, una specie di "ricominciamo da capo", appunto, un reboot, di ciò che è successo alla Salvatrice Emma Swan. Ora tocca a suo figlio rivivere la stessa situazione.

Nel suo prossimo viaggio -nell'ignoto, almeno per noi- non sarà da solo: nel cast sono stati confermati Lana Parrilla (la madre adottiva/ex cattiva Regina Mills), Robert Carlyle (Tremotino/ Sig. Gold) e Colin O' Donoghue (Killian "Hook" Jones). Quasi sicuramente, stando alle sue dichiarazioni, Jennifer Morrison (Emma Swan) sarà presente in qualche puntata della nuova stagione, quindi il suo non è proprio un addio definitivo. Non si sa se valga la stessa cosa per Emilie de Ravin (Belle) e Rebecca Mader (Zelena), in quanto le parole con cui, entrambe, hanno commentato la loro "uscita di scena", non sono molto rassicuranti su un probabile ritorno.

Un definitivo, e sofferto, addio è quello di Ginnyfer Goodwin e del marito Josh Dallas, interpreti di Biancaneve/Mary Margaret e del Principe Azzurro/David. A quanto pare il lieto fine, in questa serie famosissima in tutto il mondo, coincide con l'addio di molti fra i beniamini più amati, che adesso saranno rimpianti.