Sanremo 2017: Cantanti In Gara E Ospiti Italiani Ed Internazionali

Mi sono sempre piaciute le trasmissioni televisive che sono attese e viste da milioni di persone perché è qualcosa che accomuna tutti che, come dice la canzone arrivata seconda al Sanremo 2016 e che ha rappresentato l'Italia all' Eurovision Song Contest "Nessun grado di separazione" di Francesca Michielin, "siamo una sola direzione in questo universo che si muove" ed è bello essere uniti per qualcosa di bello perché oggi, purtroppo, sono di più le cose che dividono le persone.

Come ogni anno, sin da quando termina l'edizione del Festival, si pensa subito a quella successiva perché organizzare un evento così importante richiede tempo. Scegliere il direttore artistico, il conduttore, le vallette, o come quest'anno una co-conduttrice, le canzoni dei big, quelle dei giovani, gli ospiti italiani ed internazionali, sono tutte cose molto impegnative.

Più si avvicina la settimana del Festival e più cresce la curiosità sulla nuova edizione della kermesse canora.





Dopo due edizioni che hanno fatto registrare audience e share da record anche Sanremo 201,7 che andrà in onda dal 7 all'11 febbraio, sarà presentato da Carlo Conti, affiancato da Maria De Filippi, in "prestito" dalle reti mediaset.

Questi i 22 big in gara che quest'anno sono stati resi noti durante la trasmissione televisiva Sarà Sanremo, dedicata alla manifestazione canora: Albano, Elodie, Paola Turci, Samuel (dei Subsonica) Fiorella Mannoia, Nesli e Alice Paba, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Gigi D'Alessio, Raige e Giulia Luzi, Ron, Ermal Meta, Michele Zarrillo, Lodovica Comello, Sergio Sylvestre, Clementino, Alessio Bernabei, Chiara, Grancesco Gabbani, Bianca Atzei, Marco Masini.

8 i cantanti appartenenti alla categoria giovani: Valeria Farinacci, Braschi, Laeonardo La Macchia, Tommaso Pini, Maldestro, Lele, Marianne Mirage, Francesco Guasti.

Tra le special-guest star che calcheranno il palco della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo ci sono: Ricky Martin, Mika e Tiziano Ferro. Ospiti anche Francesco Totti e Carmen Consoli, che potrebbe cantare con Tiziano Ferro per la presentazione del singolo "Il conforto".

Ho sempre seguito il Festival sin dall'infanzia e di quella settimana di ogni anno rimane per me il ricordo di un evento speciale al quale tutti siamo invitati, curiosi di vedere il palco, come saranno vestiti presentatori, cantanti e ospiti, a ridere per le battute del comico invitato ed ovviamente a sentire le canzoni delle quali almeno per una faremo sin da subito il tifo, che rimarrà per sempre nel nostro cuore ed avrà fatto da colonna sonora in quel particolare periodo della nostra vita. Cinque serate per distrarsi un po' e vivere momenti di serenità e allegria in mezzo alla musica ed allo spettacolo: questo il modo conciso con il quale mi piace definire il Festival della canzone italiana.