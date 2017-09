E' Uscito Il Singolo Vulcano Di Francesca Michielin: Il Nuovo Cd Arriverà Nell'autunno 2017

Ogni nuova canzone che si ascolta è sempre una grande gioia perché potrebbe essere quella che più emoziona, che riesce a dare molto, che fa da colonna sonora ad un periodo della propria vita o che la si ascolta per sempre.

Moltissima è l'attesa per le nuove canzoni dell'artista che si segue più degli altri perché le precedenti si considerano dei capolavori pieni di significato, sensibilità e nelle quali ci si identifica moltissimo.

Dopo i cd "Riflessi di me" (uscito nel 2012), "Di20" (uscito nel 2015 e la riedizione "Di20are" del 2016 al quale sono stati aggiunti: il brano sanremese "Nessun grado di separazione" e gli inediti "E' con te" e "Nice to meet you" la cui recensione potete leggere in questo mio articolo: http://www.paid2write.org/cinema_tv_musica/recensione_del_cd_di20are_di_francesca_michielin_23057.html) e dopo l'uscita del singolo "Tu sei una favola" che ha fatto da colonna sonora al film d'animazione "Ballerina" nel 2016, il 21 luglio è arrivato il nuovo singolo di Francesca Michielin dal titolo "Vulcano".





È una canzone dal ritmo coinvolgente, dal testo pieno di significati profondi e moltissima sensibilità cantato con voce, interpretazione e capacità di emozionare superlative e perfette: "V come vulcano e mille altre cose come la volontà di camminare vicino al fuoco e capire se è vero questo cuore che pulsa se senti sul serio oppure è vanità": a volte ci si sente un vulcano (di idee, di voglia di fare, di cose opposte dentro di sé, di rabbia, dubbi, paure...) e con la nitida volontà di vivere la vita lottando anche contro la nostra indole per uscire fuori, scoprire noi stessi, aprirci al mondo per capire se il nostro cuore è veramente vivo e sente davvero tutte le cose della vita con la sensibilità che porta alla verità e mai alla vanità.

"V come vulcano e mille altre cose come il volume che si alza e contiene il mare e capire se vale scottarsi davvero o non fare sul serio o fare sul serio": la parola volume è intesa con l'accezione della cosa più bella del mondo perché possiamo decidere noi quanto alzarlo in tutto quello che sentiamo, che viviamo, che pensiamo, che facciamo e Francesca Michielin immagina di alzarlo al massimo livello fino a contenere il mare.

É importante chiedersi e capire se nel vivere, in tutte le cose, conta spingerci molto in là fino a scottarci oppure desistere e vivere una vita mediocre.

"Corro di notte i lampioni, le stelle c'è il bar dell'indiano profuma di te": su questi versi è stata accesa una divertentissima "diatriba" dalla stessa artista che sa avere la maturità, l'intelligenza e la saggezza fuori dal comune in tantissime cose che riguardano la vita e al contempo la medesima voglia di giocare che è propria dei bambini per altre: "ma il bar dell'indiano profuma di thè o di te?" E tutti che ci chiedevamo quale fosse la risposta a questo "dubbio amletico". Poi la stessa Francesca Michielin ha fugato ogni dubbio dicendo che "il bar dell'indiano profuma di te".

"Rido più forte mi perdo nell'alba sei in tutte le cose e in tutte le cose esplode la vertigine che ho di te": in questi versi scorgo la voglia di ridere più forte a dispetto del dolore che si vive nella vita, perdersi nell'alba per ritrovarsi e qualcuno o qualcosa che è presente in tutte le cose che riguardano la nostra vita e che a volte fanno paura ma anche volare.

"V come vulcano e mille altre cose la paura di vagare per troppo tempo a vuoto e capire se è vivo questo cuore che vibra può viaggiare davvero, viaggiare davvero": una delle più grandi paure per chi conosce il grandissimo valore della vita, che si accorge di tutte le cose belle che ci sono in essa ma che conosce anche moltissime cose che fanno soffrire e che ama viverla in modo iperattivo è quella di vedere passare il tempo senza fare o ottenere nulla che gli dia valore. Chiedersi se il proprio cuore è vivo veramente è una delle domande più importanti che ci si dovrebbe porre ogni nostro attimo perché solo così capiremo se in tutto quello che facciamo ci mettiamo il cuore: solo così il nostro cuore è vivo e può viaggiare davvero nel tempo e nello spazio cercando sempre qualcosa di valoroso, di bello, di vero.

"Tu starai dormendo è bello sentire anche qui la vertigine che ho di te: in un'intervista Francesca Michielin ha spiegato questi versi dicendo che "si riferiscono ad una persona appartenente ai ricordi e che, chiedendosi se stesse dormendo oppure no, immaginandola al sicuro quasi la accarezza": un pensiero dalla sensibilità unica ed insuperabile.

Sicuramente un cd anticipato da un singolo così energico musicalmente e profondissimo nel testo sarà un altro capolavoro (come i due precedenti) di un'artista (un vulcano sempre mosso dal bene) che ha un talento incommensurabile ed una personalità fuori dal comune per sensibilità, intelligenza ed umiltà.

Un graditissimo ritorno che spero le porti il grandissimo successo (internazionale ed infinito) "e mille altre cose" che merita.