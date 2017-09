Borek Dolce Alla Turca

Preparate:3 etti di pasta sfoglia surgelata,40 grammi di zucchero,40 grammi cacao amaro,mezzo etto di pistacchi sgusciati,un uovo,poca farina,e olio di semi.Scongelate la pasta sfoglia,a temperatura ambiente,poi stendetela facendo uno strato molto sottile,stando attenti a non bucarla.

Prendete una tazza e mescolatevi,zucchero a velo e cacao amaro,metteteci pochissima acqua in modo da formare una pastella molto densa.Pestate i pistacchi e uniteli alla pastella di zucchero e cacao,mischiando con un mestolo di legno;infine aggiungete un uovo sbattuto leggermente e mescolate ben bene finchè il tutto sarà diventato ben liscio ed omogeneo.





Spalmatelo su tutta la superficie della pasta sfoglia.Ripiegate in due la pasta sfoglia tagliandola a rombi per mezzo della rotella che di solito si usa per tagliare i ravioli.Spolverizzate ben bene i rombi con la farina e friggeteli,pochi alla volta,in modo da non farli attaccare fra loro e in modo che si gonfino,con molto olio bollente;rivoltateli delicatamente con la paletta,stando attenti a non bucarli,onde evitare che si sgonfino conseguentemente impregnandosi di olio.

Volendo potete farcire il vostro Borek a scelta con zucchero e mascarpone,oppure con marmellata e burro.Serviteli in tavola ai vostri ospiti subito ben caldi:a questo punto non vi resta che augurare buon appetito,la pietanza è bella e pronta per essere gradevolmente degustata.Si tratta di un dolce poco conosciuto e non pochi si stupiranno della delicatezza e nello stesso tempo del sapore che troveranno in esso.Anche perchè non tutti conosceranno tale pietanza e probabilmente si ricrederanno nei riguardi dei cibi da loro poco conosciuti,e,anche chi è uno dei più restii nel provare le novità,rimarrà favorevolmente impressionato dal tutto.