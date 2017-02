Come Rinnovare La Patente Con Soli 50 Euro

Chiunque si sia trovato a dover rinnovare la patente, sa quanto sia dispendiosa questa pratica, a causa dei costi per la visita medica e per le commissioni dell'agenzia ACI o dell'autoscuola che se ne fanno carico.

Ma forse non tutti sanno che c'è un modo più economico di adempiere a quest'obbligo, rivolgendosi alla propria ASL di competenza ed avviando con loro le pratiche. Ma vediamo come.

Il primo passo da fare è recarsi all'ASL del proprio comune o circoscrizione e chiedere un appuntamento con un medico legale per il rinnovo della patente. A seconda della disponibilità, l'appuntamento verrà fissato in tempi brevi o lunghi, perciò è sempre consigliato iniziare le pratiche qualche settimana prima della scadenza della patente.





Una volta fissati giorno e ora della visita, e prima di essa, sarà necessario recarsi all'ufficio postale e compilare due bollettini, i quali andranno poi versati su due conti diversi del "Dipartimento Trasporti". Il primo bollettino, che avrà il costo di 16 euro, sostituisce la vecchia marca da bollo e andrà versato sul conto 4028. Il secondo bollettino invece, prevede un versamento di 10,20 euro e sarà intestato al conto 9001. Questi bollettini, che hanno codice 674, si trovano solitamente già precompilati nel campo relativo all'intestatario che quindi non andrà aggiunto manualmente. Gli unici campi da compilare saranno quelli con i propri dati personali, mentre nel campo "Cod. causale" non è necessario scrivere nulla.

ATTENZIONE: questo tipo di versamento, non può essere effettuato né online né presso alcun ente al di fuori di una sede fisica delle Poste Italiane!

Al termine dei due versamenti verranno rilasciate la parte più larga e quella centrale di ciascun bollettino, datate e timbrate, insieme ad un'eventuale ricevuta nel caso di pagamento non in contanti.

A questo punto, muniti di una una propria fototessera sarà possibile recarsi alla visita, il cui costo solitamente si aggira tra i 15 e i 20 euro da pagare allo sportello il giorno stesso dellappuntamento. Nel caso si abbia già l'obbligo di occhiali da vista alla guida, sarà necessario portare anche la documentazione relativa alla visita oculistica effettuata per ottenere le lenti, in cui sono riportate anche le loro specifiche tecniche.

Il medico legale effettuerà vari esami d'idoneità alla guida, tra cui quello della vista, dell'udito, dell'equilibrio e in alcuni casi anche quello per testare i riflessi.

Alla fine, verrà rilasciato un foglio dal medico, in cui sono presenti i risultati della visita e una nota relativa all'idoneità alla guida, in cui viene specificato se si ritiene necessario l'obbligo delle lenti o altre eventuali limitazioni, ad esempio inerenti all'età o patologie particolari.

Da questo momento, in pochi giorni arriverà una raccomandata assicurata, contenente la nuova patente, in attesa della quale sarà necessario portare con sé la documentazione rilasciata alla visita medica. Tale raccomandata andrà poi pagata alla consegna con 6,86 euro.

Ultime precisazioni: la patente non verrà inviata nel caso il richiedente non abbia alcun veicolo intestato a sé. La nuova patente avrà come scadenza il giorno del proprio compleanno e non più la data del rilascio, mentre la periodicità del rinnovo rimarrà a discrezione del medico legale che ha effettuato la visita.