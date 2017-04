Configurare Router Netgear Per Connessione Alice

Per sfruttare al meglio la propria connessione internet non è sufficiente avere un buon contratto e una buona linea. E' infatti fondamentale avere anche un ottimo router che permetta di connettersi al meglio senza fare "effetto imbuto" e limitando così le performance.

Uno dei marchi più conosciuti ed utilizzati, nonchè uno dei più validi, è sicuramente Netgear. Con le sue serie Netgear mette sul mercato dai dispositivi più economici e basilari a quelli più costosi e performanti. Una volta acquistato uno di questi router, possibilmente il più adatto alle proprie esigenze, potrebbe inizialmente non riuscire a connettersi o dare comunque problemi di connettività limitata. Questo perchè è necessario configurarlo ed è fondamentale farlo nel modo giusto per non incorrere in rallentamenti e problemi di connessione con la rete. Niente paura, è più semplice di quanto ci si possa aspettare!





Per chi ha ad esempio come provider Alice di Telecom Italia, il setting è veramente rapido e semplice se si sa dove andare ad inserire i giusti valori. Entrati nel pannello di controllo del proprio router e aperta la scheda Avanzate, i valori da modificare sono sotto la voce Installazione. Per semplicità e rapidità di spiegazione vi consiglio la seguente video guida creata appositamente:

Ultimate le varie modifche non ci resta che riavviare il nostro dispositivo. Avremo così, in soli quattro minuti, risolto i nostri problemi di connessione e potremo utilizzare tranquillamente e al meglio la nostra connessione.