Cosa Sono I Dns

Tra i vocaboli che affollano il mondo informatico vi sarà capitato di sentire la sigla DNS, per esteso Domain Name System, ma di che cosa si tratta? Stiamo parlando di qualcosa legato in particolare ad internet e al suo funzionamento, cercherò di darvi una spiegazione comprensibile anche a chi non mastica informatichese, chi desidera informazioni più tecniche può facilmente trovarle in rete.

In pratica i nomi dei siti internet (ad esempio www.paid2write.org) esistono solo ad uso di noi umani, che così possiamo meglio ricordarli, a livello di computer ad ogni sito corrisponde un indirizzo numerico, e questi indirizzi sono memorizzati nei server DNS. Quando noi digitiamo nel browser l' indirizzo di un sito web il nostro pc, per sapere l'indirizzo numerico, interroga il server DNS; in pratica quest'ultimo si può paragonare ad un enorme elenco telefonico.





Ma chi tiene attivi i server DNS? In primis i fornitori di connettività, detti ISP, cioè le compagnie telefoniche: ovviamente se vogliono che i loro clienti possano utilizzare la connessione devono dare questo servizio; in effetti se noi lasciamo il nostro pc o il router con le impostazioni automatiche la ricerca avverrà sul server DNS messo a disposizione dal provider. Vi sono poi altre aziende che forniscono gratuitamente il servizio DNS, potete trovarne una piccola selezione a questo indirizzo: renatopoletti.blogspot.it/2017/05/dns-quali-scegliere.html.

A qualcuno verrà da chiedersi perché lo facciano, non avendo un interesse diretto come gli ISP; ad esempio Google, basando tutta la propria esistenza su internet, probabilmente ha un vantaggio dando una mano al miglior funzionamento della stessa; altri gestori di server DNS personalizzano, inserendo annunci pubblicitari, la pagina di errore che appare quando sbagliamo a scrivere il nome di un sito. In altri casi, come spesso avviene su internet, viene fornito un servizio gratuito per promuovere altri prodotti a pagamento.

Il cambio del server DNS si effettua cambiando le impostazioni della connessione di rete (su un singolo computer) oppure del router (per tutta la rete); esistono anche dei programmi appositi per fare il cambio in modo facile.

Per quale motivo può essere utile o necessario utilizzare un altro server DNS? A volte quello fornito dal nostro ISP può essere sovraccarico o malfunzionante, causando il rallentamento della navigazione se non addirittura il blocco totale della stessa; altre volte vi sono esigenze particolari riguardo la sicurezza o le prestazioni della linea, magari perché utilizziamo programmi di download o giochi online che richiedono configurazioni personalizzate; nella maggior parte dei casi non vi è però necessità di cambiare server DNS. In ogni caso non fate la vostra scelta senza aver dato un'occhiata al sito web ufficiale del fornitore scelto, verificando quanto eventualmente letto in guide trovate in rete.