Da Tablet A Tavoletta Grafica... E L' Artista Sei Tu!

Vagando per il web si vedono capolavori digitali, fotomanipolazioni, speedart e speedpaint. Ma ti è mai successo di volerti cimentare in decorazioni o digitalart con il tuo computer? E magari perchè non farlo provando ad utilizzare una tavoletta grafica?

La maggio parte delle persone, almeno agli inizi, non dispone di una tavoletta grafica poichè non ne sente la necessità, perchè non ne vede una così stretta necessitàoppure perchè non se la sente di effettuare una spesa per uno strumento che magari accantoneràdopo poco o nemmeno utilizzerà. A tal proposito non tutti sanno che è possibile trasformare il proprio dispositivo Android in una vera e propria tavoletta grafica con cui esercitarsi sul proprio computer, senza spendere un centesimo!





Il procedimento consiste in due semplici passaggi: il download ed installazione tramite Google Play dell'applicazione gratuita dedicata e l'installazione, sul pc che andremo ad utilizzare, di un server apposito per il collegamento con il dispositivo.

L'app in questione è VirtualTablet Lite, gratuitamente scaricabile dallo store di Google Play. Per i più esigenti, che non vogliono avere pubblicitàall'interno dell'applicazione, è disponibile anche la versione a pagamento VirtualTablet. Il server si scarica invece in entrambi i casi gratuitamente dal web. Per maggiori dettagli e la guida passo a passo vi invito a seguire il breve video tutorial qui di seguito.

Una volta completati tutti i passaggi avremo a nostra disposizione una tavoletta grafica perfettamente funzionante compatibile con tutti i programmi, dal basilare e preinstallato Paint ai più articolati Gimp e Photoshop!