Wannacry, Solo Un Test Per Verificare La Vulnerabilità?

WannaCry è il virus informatico responsabile di una "epidemia" su larga scala avvenuta qualche giorno fa.Il dodici maggio del 2017 il virus, ha infettato più di 100 paesi, chiedendo in riscatto, 300 dollari, per riavere indietro tutti i file rubati. A detta di Luisa Franchina, WannaCry, sarebbe stato solo un test in preparazione di nuove strategie di attacchi informatici.

Al momento in Italia sono a rischio soprattutto le piccole e medie imprese e l'amministrazione pubblica, tra cui: tribunali del ministero della Giustizia e la pubblica amministrazione.Individurare i responsabili, secondo l'intelligence, sarebbe quasi improbabile, ed è certo però che la modalità di diffusione del virus non abbia richiesto grandi capacità di innovazione. Microsoft, per risanare questa espansione, ha rilasciato d'urgenza svariate patch e aggiornamenti dai sistemi operati molto vecchi a quelli più recenti.





Inolte, nelle ultime ore, si parla già che un altro virus, ancora più potente e pericoloso, stia invadendo il mondo via email, già 5milioni le mail infette, tale virus, di nome "Jaff", chiederemme un riscatto di 2.500$, in contrasto con i 300 richiesti da WannaCry. (Jaff è virus che ci auto-installiamo senza verificare la provenienza dell’email che lo accompagna).

Come già comunicato dagli enti certificati, si invitano gli utenti ad aggiornare con le ultime patch i vosti sistemi operativi, da Windows XP a Windows 10. Inolte, gli esperti, consigliano anche di installare antivirus validi e con recensioni estremamente positivie, in modo da installare un software certificato e da fonti attendibili.