Xbox One - Condividere Gold E Contenuti

Al giorno d’oggi con il trend che il mondo digitale e non solo sta seguendo, anche i videogiochi vanno verso la loro dematerializzazione. Direttamente acquistati dagli appositi store online o scaricati tramite download collegati a QR Code precedentemente comprati, stanno mandando letteralmente "in pensione" i vecchi dischi fisici. Questo trend è seguito anche dalla console di Microsoft, l'Xbox One.

Come tutti saprete, per poter accedere a tutti i servizi offerti online dalla console come modalità multiplayer o contenuti scaricabili esclusivi, si è però obbligati a pagare una quota annuale di abbonamento: il cosiddetto Xbox Live Gold.





Di norma ad un abbonamento è associato un solo profilo di gioco, ma tramite la modifica di alcune impostazioni legate a Xbox Home si ha la possibilità di condividere non solo i vantaggi derivanti dal Gold, ma anche i contenuti digitali tra più profili sulla stessa console.

Come si fa? E' davvero semplicissimo! Basta accedere, infatti, alle impostazioni della propria console e all’interno della sezione personalizzazione andare ad effettuare la corretta configurazione. Per semplicità e rapidità vi consiglio di seguire la breve video guida qui di seguito riportata da me creata ad hoc.

Seguendo passo a passo il procedimento descritto con i profili d'interesse, in un paio di minuti sarà possibile accedere ai vantaggi già sopra anticipati. Essendo questo processo totalmente reversibile, sarà possibile in ogni momento andare a modificare nuovamente queste impostazioni seguendo esattamente la stessa procedura.