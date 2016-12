Cos' è L Hennè E Come Si Usa Sui Capelli

Il nome scientifico dell'hennè è Lawsonia inermis.E' un arbusto spinoso dalle cui foglie essiccate si ricava una polvere giallo verdastra che viene utilizzata per tingere capelli, tessuti o pelle.Tale polvere conferisce un colore aranciato o rosso.Per quanto riguarda la cura e la colorazione dei capelli, l'hennè svolge varie funzioni. Rende i capelli più disciplinati, forti e lisci.Svolge un'azione seboregolatrice, migliora i capelli rovinati.Combatte seborrea e forfora grassa.

Quando si acquista un hennè bisogna fare attenzione.Si deve essere certi che sia puro e che non sia miscelato con altre sostanze, talvolta dannose.Esistono varie tipologie di hennè. C'è l'hennè naturale, che vira più all'arancione, o l'hennè picramato che dà una colorazione più intensa e vira più sul rosso fuoco.Ovviamente dopo qualche lavaggio il colore tenderà a schiarire ma mano mano che si faranno altre applicazioni, il colore tenderà a scurire sempre di più e a stratificarsi.





La preparazione dell'hennè è molto semplice, più laboriosa invece è la sua eliminazione.Lìhennè si trova facilmente in erboristeria, se lo si acquista sfuso costa meno.Se i capelli sono corti basterà un 100 grammi, se i capelli sono più lunghi ne serviranno almeno 150-200 grammi.Prima di procedere è bene proteggere la vostra fronte, orecchie, collo con una crema molto grassa o con dell'olio perchè l'hennè tende a tingere qualsiasi cosa.L'impasto si può preparare il giorno prima o qualche ora prima dell'applicazione.Alla polvere va aggiunta dell'acqua e, a piacimente, un cucchiaio di aceto, un po' di limone, dell'olio, qualsiasi ingrediente naturale va bene.Se si hanno i capelli secchi un po' di yogurt è l'ideale.

Il composto va applicato sui capelli puliti, se i capelli sono grassi tenderanno a sciogliere l'hennè e non si avrà l'effetto desiderato.Una volta applicato si copre la cute con un po' di pellicola trasparente e si lascia agire il composto per diverse ore o anche per tutta la notte.I capelli andranno poi sciacquati benissimo, l'hennè è un po' insidioso e tende a rimanere attaccato sui capelli quindi bisogna prestare la massima attenzione a questa fase ed essere sicuri di aver tolto ogni residuo.La prima volta l'hennè tenderà a seccare un po' i capelli quindi bisognerà applicare molto balsamo.

Dopo 10-15 giorni il colore tenderà a scaricare quindi, almeno per i primi tempo, bisognerà riapplicarlo con maggior frequenza.Sicuramente lìhennè richiede un impegno e un tempo maggiori rispetto ad una tinta normale e chimica ma utilizzando l'hennè si è sicuri che non si danneggiano i proprio capelli e che non si usano sostanze tossiche, pericolose per i nostri capelli e per la nostra salute.Olotretutto le tinte a parte il colore non danno nessun'altro benificio, cosa che invece fa un hennè, rinvigorisce i capelli, li tende più corposi, più luminosi, più sani e più belli.