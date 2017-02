Enigmistica: Una Passione Che Aiuta Molto La Mente

È assodato da tutti gli studi scientifici e confermato sempre dagli esperti che mantenere la mente allenata, stimolandola continuamente anche nelle piccole cose è molto importante perché rimanga sana e per prevenire le malattie neurodegenerativee molto note e diffuse come l'Alzheimer, il Parkinson e la demenza senile.

Ci sono consigli che dovrebbero sempre essere adottati nel quotidiano e che possono sembrare futili ma non lo sono, come ad esempio il suggerimento di percorrere sempre strade diverse quando si va in macchina o a piedi perché è un modo per allenare la mente, cosa che non accade se si percorre sempre la stessa traiettoria perché diventa un automatismo, una cosa che si fa senza pensare. Altro consiglio è il comporre manualmente i numeri di telefono imparati a memoria anziché selezionare il nome dalla rubrica e premere il tasto per avviare la chiamata.





Le attività che aiutano molto ad allenare la mente e a mantenere i neuroni attivi sono: la lettura, i cruciverba, i giochi di memoria o di strategia, i rompicapi, i puzzle e tutti i vari giochi che compongono l'"universo enigmistico".

Il primo enigma di cui si ha conoscenza è l'indovinello; la prima raccolta di enigmi in lingua italiana apparve nel 1538. Dopo vari passaggi si arrivò all'enigmistica moderna come la conosciamo oggi e le cui riviste acquistiamo in edicola, caratterizzata da regole precise per i giochi.

Famosissimo è il cruciverba, inventato da un giornalista di Liverpool, Arthur Wynne, che lo pubblicò per la prima volta nel numero natalizio del 1913 del supplemento al quotidiano statunitense World.

Il primo schema italiano di Cruciverba apparve in Italia nel 1925 sulla Domenica del Corriere mentre nel 1932 nacque la settimana enigmistica.

Anagrammi, Crittografati, Cruciverba o parole crociate, enigmi, indovinelli, rebus, puzzle, sudoku sono alcuni dei tanti giochi contenuti nelle riviste di enigmistica che aiutano molto ad allenare la mente facendo divertire, imparare e trascorrere il tempo in un modo molto positivo e che ha i suoi effetti sulla mente e la vita di tutti i giorni.

Ricordo ancora quando, mentre frequentavo le elementari, chiesi a mia mamma di acquistare un numero dei Puzzle dei quali mi divertivo a cercare le parole tra le moltissime lettere per poi cerchiare le lettere rimaste inutilizzate e trovare la soluzione contenuta nella "chiave" e lei me lo fece trovare (per la mia grande gioia) sul piccolo tavolo rotondo sul quale facevo i compiti. Oggi mi piacciono soprattutto i cruciverba, dei quali vorrei conoscere tutte le soluzioni di ciascuna cosa che viene chiesta, ma anche tutti i giochi di enigmistica in generale.

Per tutte le abitudini che lasciano cose positive e durature nel tempo si dovrebbero trovare spesso dei momenti ad esse dedicati perché sono degli investimenti dei quali si possono raccogliere dei frutti molto importanti che, oltre ad avere un effetto immediato, ne hanno anche uno futuro e se ad essere interessata è una qualità di vita migliore, è bene che diventino sane abitudini quotidiane.