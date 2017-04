Insicurezza E Intelligenza

Essere insicuri è sinonimo di grande intelligenza.

Questa affermazione è corretta se si pensa alla parola "insicurezza" come non essere sicuri di qualcosa.

Ma quella che chiamiamo insicurezza in realtà è mal usata.

Perché le persone molto intelligenti usano questa grande abilità in mal modo usandola in contesti non utili è creando insicurezza.

Questa abilità serve per riuscire a cambiare modo di vedere le cose e quindi apprendere meccanismi che alle persone normali sfuggono. es: se vieni esposto a qualcosa che ti crea insicurezza essa sparisce queando passto dedl tempo cn questa insicurezza la conosci e inizzi a inserirla nella logica della tua vita. se questo non accade e perchè la nuova informazione è troppo distante dal tuo modo di percepire la realtà e quindi troppo lontano dalla logica che adotti.





Oltre a questo l'insicurezza serve anche per cambiare perché riesci a mettere in discussione anche la visione della vita .se si pensa all'insicurezza si può comprendere che essa si presenta ogni qual volta non riusciriamo a mettere in relazionione gli stimoli che riceviamo dai cinque sensi con la logica che abbiamo creato nel corso della nostra vista e questo crea quella senazione he chiamiamo insicurezza.quindi in conclusione l'insicurezza non si può combattere non sentendola più per il resto della vita.

questa sensazione che chiamiamo insinurezzza è da ricercare ogni volta che si può e non scacciala o evitare i stimoli che la crea perchè il pensiero per evolvere deve essere stimolato da nuovi stimoli che creano insicurezza