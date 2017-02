Moda 2017 Consigli Nuovi Tagli E Colori

Per il nuovo anno tutti si chiedono quale sia il taglio di capelli idoneo al proprio viso, per una donna è fondamentale la cura dei capelli e la necessità di cambiare look per sentirsi sempre diversa e impeccabile.

Navigando sul web o aggiornandosi sui social si evince che torna il taglio più corto dietro e più lungo davanti un taglio che si usava già anni fa, ovviamente dipende dalla forma del viso per chi possiede un viso tondo è abbastanza consigliato piuttosto per chi ha un viso allungato che si consiglia un taglio con frangia o scalato davanti .





Il colore che più si usa è il balayage, una sorta di meches vedo non vedo che partono non proprio dalla cute bensì dall’orecchio in giù, per arrivare alle punte dove il colore viene distribuito uniformemente stile shatush , più evidente. Il Balayage è invece un colore più sfumato e meno di impatto.

Molto particolare la colorazione del balayage, dove non si ha l’obbligo di ritoccarlo per la crescita evidente come il problema di un colore steso uniformemente. Ad oggi vi è la tendenza del colore grigio soprattutto sulle punte, ma è molto bello il risultato con qualsiasi colorazione dal rame al biondo.

Il balayage è un colore molto attraente che rende il look di una donna davvero affascinante e coinvolgente, ti dà la possibilità di cambiare più facilmente essendo una sfumatura tra i capelli.