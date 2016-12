Olio Di Cocco: Un Vero Elisir Di Bellezza

L'olio di cocco è un grasso di origine vegetale grazie alla pressatura della polpa bianca della noce di cocco.La composizione è prevalentemente di acidi grassi saturi tra i quali, principalmente, l'acido laurico. L'acido laurico è anche un componente del latte materno, per questa ragione è indicato soprattutto per i neonati, specie se prematuri o sottopeso.A temperatura ambiente, l'olio di cocco è di consistenza solida, simile al burro. Si presenta in forma liquida oleosa solo quando la temperatura supera i 20°.Questi cambiamenti di stato non altero la qualità del cocco quindi esso manterrà comunque le sue proprietà.

L'olio di cocco viene utilizzato in cucina per combattere e prevenire di peso. E' facilmente digeribile, aiuta il funzionamento della tiroide e del sistema endocrino,velocizza il metabolismo.Inoltre la presenza dell'acido laurico fa si che che venga innalzato il livello del colesterolo buono.Ma non è tutto qua, protegge anche reni, vescica e fegato. Non è utile solo in cucina, l'olio di cocco viene ampiamente utilizzato come prodotto di bellezza.





Quest'olio è utile per idratare la pelle, dona elasticità e morbidezza. Può essere utilizzato prima della doccia,cospargendolo sul corpo e lasciandolo in posa.Oppure dopo la doccia sulla pelle ancora umida, da solo o aggiunto nella crema idratante.E' ottimo anche come struccante per il viso, il make up viene sciolto all'istante e il viso apparirà perfettamente pulito.Per la pelle del viso e del corpo ha un effetto antirughe e antinvecchiamento, inoltre aiuta nel trattamento di eczemi,dermatiti e psoriasi.

Un altro uso che può essere fatto dell'olio di cocco è per curare i propri capelli danneggiati.Applicato sui capelli umidi e lasciato in posa per 15 minuti,renderà i capelli splendenti e setosi. Inoltre ne facilita la crescita, fornisce nutrimento ai capelli danneggiati, li protegge da agenti esterni ed è efficace anche come anti forfora.