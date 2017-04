Scrub Viso Zucchero E Limone

Il nostro viso necessita di molteplici trattamenti per apparire senza al meglio. Uno di questi trattamenti è lo scrub viso, da effettuare una volta a settimana. Sicuramente in commercio si possono trovare molti scrub già prointi e per ogni tipo di pelle. Ma se volete preparare Uno scrub all'ultimo minuto o risparmiare qualcosina, uno utile e facile da preparare in casa è quello lo scrub con limone e zucchero.

Il limone è particolarmente utile per le "pelli grasse" e "pelli miste". Infatti esso aiuta a restringere i pori, depurare il viso, eliminare i punti neri e donare luminisità al viso. Lo zucchero crea l'azione esfoliante ed elimina le cellule morte.





Preparare questo scrub è facilissimo. Basta prendere una ciotolina o un bicchierino e versare mezzo limone accompagnato da due cucchiaini di zucchero. A piacere potete rimanerlo così o aggiungere mezzo cucchiaino di miele o d'olio d'oliva. Una volta creato il vostro scrub non vi resta che applicarlo sul viso.

Lo scrub può essere applicato in due modi. Il primo è stenderlo con le mani e successivamente effettuare dei movimenti circolari per circa un minuto. Il secondo è quello di prelevare lo scrub con un batuffolo di cotone e massaggiarlo sul viso, sempre per circa un minuto. In particolare lo scrub va applicato sulla zona T, quindi fronte, mento e naso.Successivamente risciaquate il viso con acqua tiepida. E poi procedete con la pulizia del viso quindi con vapore e applicando una maschera viso. O mettere una crema idratante. Vedrete che subito dopo questo semplice scrub la vostra pelle risulterà più liscia e luminosa.