Tendenze Moda Per La Primavera Estate 2017

Le sfilate che si tengono a New York, Londra, Milano e Parigi sono molto seguite da tutti e trovano spazio informativo anche all'interno dei telegiornali perché è da esse che arrivano le tendenze moda che saranno seguite da uomini e donne che vogliono vestire al passo con i tempi.

Per quanto concerne le prossime stagioni, queste sono le tendenze moda per la primavera estate 2017:

andrà molto di moda il giallo, che si indosserà dalla testa ai piedi, accessori compresi;

ritorna di moda il plissè (il tessuto a pieghe);

il trench, il soprabito classico ha una linea rimodellata;

giubbotti, camicie e pantaloni di jeans denim con strappi;

ritornano anche le maxi spalle con le "spallone" applicate alle giacche;

molto di moda saranno gli abiti a righe;

stivali in tessuti leggeri a colori vivaci;

il colore sempre di moda in primavera estate è certamente il bianco in varie tonalità;

il tailleur per uomo in versione a quadri;

ritorno della vita alta per i pantaloni, dopo molti anni di moda a vita bassa;

catene dalle maglie grandi in plexi e non in metallo per collane e borse;

giacche ispirate al militare con multi alamari;

manici a cerchio e metallici per le borse;

il broccato impreziosisce gonne, maglie e abiti;

tessuti naturali la faranno da padrone: lino, tela di cotone e canvas;





abito da cocktail mono-spalla, multicolore o stampato;

zeppa colorata per i sandali;

ricami floreali;

maniche grandi per gli abiti;

sabot a punta, con mezzo tacco e tessuti preziosi;

borse molto piccole;

su giacche e pantaloni le tasche sono molto grandi;

soprabito in nappa, lucida o opaca;

una giacca trapuntata e imbottita che ricorda quella da scherma;

abiti e completi in tulle, con le caratteristiche trasparenze;

piccolo top in pelle o cotone che scopre l'ombelico;

lunghissimi orecchini;

abiti e tessuti laminati;

cappelli stampati e coloratissimi;

abiti da sera vaporosi.

Dalle sfilate provengono tutte le tendenze moda, anche se spesso (non sempre) guardando in televisione alcune di esse, mi chiedo chi abbia il coraggio di indossare abiti del genere; stravaganti, bizzarri, bislacchi: aggettivi con i quali si possono definire tali vestiti.

Comunque da essi si possono ottenere spunti magari sui colori, i tessuti, qualche modello rivisto.

Anche se l'abito non fa il monaco perché non è giusto giudicare una persona dall'apparenza, penso che vestire bene, essere curati, rispettare le mode sia una cosa giusta perché purtroppo è l'esteriorità la prima cosa che si vede e si deve fare sempre in modo di cercare di apparire al meglio ed ovviamente di far corrispondere all'apparenza (modo di vestire e comportamento) anche l'interiorità, cosa a volte non facile.

Inoltre essere curati nel vestire è una cosa che fa sentire più sicuri di se stessi perché si è consci di apparire al meglio delle proprie possibilità anche se poi le percezioni degli altri possono essere differenti.