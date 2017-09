Vaccini E Bufale: è Bene Fare Chiarezza

I vaccini non sono killer silenziosi, né tantomeno pericolosi come la gente crede. Questo il riassunto di uno stralcio di intervista del professore e ricercatore Roberto Burioni.

Gli scienziati di fatto. tengano a precisare che non si può sostenere la sicurezza dei vaccini al 100 percento. Questo perché si tratta comunque di farmaci, ma i rischi rappresentano una percentuale davvero minima dell'intera copertura di vaccinazioni.Ovvio, cambia da soggetto a soggetto, ma vi sono dei luoghi comuni e diverse bufale in circolazione che il professor Burioni ha affrontato. Egli ha spiegato come stanno davvero le cose.

A proposito dei rischi concernenti le vaccinazioni, ha detto che per fortuna i casi sono legati ad eventi rarissimi. e non collocano quindi i vaccini in una posizione di pericolo dal quale stare lontani. Il professor Burioni pone l'attenzione su almeno 8 casi di bufale o dicerie storiche in merito ai vaccini.





Vaccini, autismo, ed effetti collaterali

I vaccini secondo alcune teorie, sarebbero veicolo di autismo nei bambini. Il professore spiega che non vi è nessuna correlazione scientifica tra autismo e vaccinazioni. A confermare questa tesi, c'è che questa patologia colpisce in percentuale similare anche i bambini non vaccinati. Le lesioni celebrali che spesso si riscontrano nei bambini autistici, sono in molti casi presenti già alla nascita, quindi ancora prima di sottoporsi alle vaccinazioni. Sugli effetti collaterali c'è un fondo di verità, perché come conferma il professor Burioni il rischio c'è. La percentuale di probabilità è però di 1 su un milione.

Sistema immunitario e guadagni sui vaccini

Si dicono due cose erronee sull'argomento. Il fatto che indebolirebbero il sistema immunitario e sarebbero solo fonte di guadagno per le case farmaceutiche. Il professore spiega perché sono entrambe errate. Il sistema immunitario viene rinforzato, perché forniscono all'organismo gli strumenti giusti per combattere diverse tipologie di malattie. Le case farmaceutiche guadagnerebbero molto di più con le medicine per curare le malattie, che con la somministrazione dei vaccini per debellarle.

Troppo presto e dopo i vaccini si è infettivi

Secondo alcune teorie i vaccini si somministrano ai bambini in età troppo precoce. Secondo Burioni così non è, perché alcune patologie se contratte in età prematura sarebbero mortali. Due esempi classici sono la pertosse e l'emofilo di tipo B. Non è assolutamente vero che i vaccinati diventano infettivi, perché la maggior parte di iniezioni è costituita da batteri inattivi o da soli anticorpi. Solo nel caso della varicella in parte può essere vero, ma si sono registrati soltanto sette casi negli ultimi 22 anni.

Solo in Italia tanti vaccini

Ultimi due punti sfatati dalla ricerca: primo, non è assolutamente vero che i vaccini sovraccaricano il sistema immunitario. Consideriamo che un semplice graffio sulla pelle scatena milioni di antigeni nel nostro organismo, e una puntura di zanzara diverse migliaia. Dunque nulla se riportato ai 200 antigeni che scatena un vaccino.

'Considerato quanto un graffio incide sul nostro organismo', spiega il professor Burioni, 'Si potrebbero iniettare nell'organismo umano migliaia di vaccini in una volta sola. Secondo punto, non solo in Italia si fanno tante vaccinazioni. Oltre confine se ne praticano molte. L'unica differenza è data dall'obbligo di alcuni tipi di vaccino, che fuori dall'Italia non c'è. Questo semplicemente perché vengono fatti tranquillamente e in maniera del tutto spontanea.'

Questo articolo riporta quanto il professor Burioni ha dichiarato sui vaccini, informazioni pubblicate anche su LaStampa.it.