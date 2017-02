Ciclismo: Le Date Delle Tre Grandi Corse A Tappe Del 2017

Uno sport che ho sempre amato è il ciclismo perché sin dall'infanzia, come tutti i bambini, andare in bicicletta è stato uno dei miei passatempi preferiti e che ho mantenuto grazie alla cyclette (che consente di fare attività fisica anche in casa ed a qualsiasi ora) perché andare in bicicletta aiuta moltissimo a mantenersi in salute.

Questa passione per la bicicletta spesso si manifesta anche nel seguire il ciclismo. Ricordo ancora le memorabili tappe e le scalate di Marco Pantani del 1998 che lo portarono a vincere nello stesso anno il Giro d'Italia ed il Tour de France. Il "pirata", che è stato uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi il cui nome è stato ingiustamente infangato ha perso la vita giovanissimo a soli 34 anni sicuramente come conseguenza ad anni per lui nerissimi perché sapeva di non aver fatto nulla di male riguardo al doping di cui fu accusato.





Gli appuntamenti più seguiti sono le tre grandi cose a tappe: il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta di Spagna che si terranno rispettivamente da 5 maggio al 28 maggio, dal 1° luglio al 23 luglio e dal 19 agosto al 10 settembre.

Appuntamenti tutti da seguire sulle reti rai per poter tifare Italia affinché, in caso di vittoria, il nostro Paese possa avere un vanto a livello internazionale infatti lo sport ha anche questo grandissimo compito, oltre che l'essere il vessillo di valori universali ed importantissimi come la lealtà e la giustizia.

Nello sport, come nella vita, si deve lottare molto ed impegnarsi per raggiungere risultati positivi e nonostante questi costino molta fatica, sono cose che si affrontano di buon grado perché sono poi ripagate dalla gioia che solo le mete raggiunte riescono a regalare.