Gabigol Un Mistero Tutto Italiano

Gabriel Barbosa Almeida , detto Gabigol , 20 anni compiuti questo agosto mentre si laureava campione olimpico con la sua nazionale di calcio, quella brasiliana ,per intenderci, insieme a Neymar, e in quello stesso periodo al centro di infinite trattative di mercato con i club più in vista di tutto il continente europeo, gara sul finire vinta dall'Internazionale di Milano, più comunemente conosciuta come l'inter , la pazza inter , ma ci arriveremo.

Acquisto sontuoso, si è battuta la concorrenza di Juventus, Barcellona, PSG e Manchester City, per volere dello stesso giocatore che a suo dire si è sempre sin da bambino riconosciuto nei colori interisti come grande tifoso, per una cifra notevolissima per un ragazzo di soli 20 anni , si parla di una cifra superiore ad i 30 milioni di euro , che dire una favola meravigliosa , uno stupendo apice per un gran mercato quello interista di quest'estate, il ragazzo viene presentato in pompa magna grande serata quasi un vero e proprio galà voluto dallo sponsor Pirelli e con tutti i vertici del gruppo proprietario della maggioranza del club il suning , esordio attesissimo proprio alla prima gara utile dopo la grande presentazione nella sfida casalinga contro il bologna del 25 settembre , 16 minuti che lo hanno visto protagonista, o meglio 16 minuti in cui il pubblico del Meazza lo ha visto. Perché dal quel momento in poi no vi è stata più traccia del fenomeno venuto dal Brasile quest'estate.





Si è parlato di problemi di ambientamento al calcio Italiano , ma viene da chiedersi, cosa avrà mai di così particolare il nostro calcio? che se dobbiamo dirla tutta il tasso tecnico della seria A è in continua discesa da qualche anno a questa parte , a riprova i non brillantissimi risultati delle ultime uscite della nazionale italiana , erano altri in tempi in cui nel nostro campionato facevano a gara i migliori campioni mondiali per giocare in squadre come il Milan la Juventus l'inter il Napoli la Fiorentina o Roma e Lazio.

Allora è doveroso arrivare alla conclusione che se il tasso tecnico del campionato lascia a desiderare ed un ragazzo che vince le olimpiadi e viene pagato una cifra astronomica fatica a trovare posto , ma come vengono spesi questi soldi ? Sarebbe il caso di rivedere allora un po gli investimenti ed invece di farsi prendere dall'isterismo della globalizzazione non sarebbe meglio investire sul futuro dei ragazzini di casa nostra che si avvicinano alla carriera pallonara, così invece di trovarci panchinari esotici strapagati formeremmo ragazzi italiani già pronti al nostro calcio .