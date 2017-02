Gli Europei 2017 Di Pallavolo Maschile In Polonia

La pallavolo è uno sport che ho sempre amato e seguito quando mi è stato possibile in singole partite o in tutte le partite della nazionale, in particolare quelle dei mondiali e degli europei che, come nel calcio, si disputano rispettivamente ogni due e quattro anni.

Essendo uno sport non seguitissimo come il calcio, chi è appassionato di volley deve informarsi autonomamente con internet o il televideo per venire a conoscenza degli appuntamenti che vorrebbe seguire, che prima venivano trasmessi su rai 2 o rai 3 ma che oggi trovano maggiore spazio nella programmazione dei canali Rai Sport 1 e Rai Sport 2.





Quest'anno si disputeranno gli europei dal 24 agosto al 3 settembre in Polonia, un Paese che ama molto la pallavolo e che è la squadra campione in carica. Le favorite per la vittoria finale sono la Polonia, L'Italia, la Francia, La Russia e la Serbia, squadra vincitrice dell'ultima World League.

Molto forti anche Germania, Belgio, Bulgaria e la Slovenia che all'ultima edizione di due anni fa riuscì a raggiungere la finale.

Questi i primi incontri dell'Italia, allenata da Chicco Blengini:

venerdì 25 agosto alle 20:30 Italia – Germania;

domenica 27 agosto alle 17:30 Italia – Slovacchia;

lunedì 28 agosto alle 20:30 Italia – Repubblica Ceca.

Gli europei della pallavolo femminile si terranno invece dal 20 settembre al 1° ottobre 2017 in Azerbaijan e Georgia. Non sono note ancora le date e gli orari delle partite delle ragazze, allenate da Davide Mazzanti in modo provvisorio, nell'attesa che venga confermato definitivamente.

Appuntamento più vicino in ordine di tempo che impegnerà le azzurre del volley sono le qualificazioni per i mondiali del 2018 che si terranno dal 30 maggio al 4 giugno 2017.

Quando uno sport piace molto a volte si guardano anche partite che non interessano dal punto di vista del tifo perché si ama vedere lo svolgersi della partita con i servizi, le ricezioni, il muro, l'attacco, i gesti tecnici, l'agilità e la raffinatezza dei movimenti ma sicuramente il tifare per sostenere la propria nazionale in tutte le competizioni nelle quali è impegnata è un valore aggiunto non indifferente.