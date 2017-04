Il Napoli Batte La Juventus, Ma Perde Il Pass Per La Finale

Il Napoli ha vinto, ha espresso come sempre un bel gioco, ma è la Juventus di Max Allegri ad approdare in finale di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio di Simone Inzaghi uscita vincitrice ai danni della Roma.

Il clima al San Paolo è rovente e i fischi contro Gonzalo Higuain restano incessanti, proprio come la partita di domenica sera. Anche il copione della gara è molto simile con i bianconeri che passano in vantaggio proprio con il Pipita Higuain. L'argentino, che non festeggia, lascia partire il suo tiro di destro nell'angolo basso alla sinistra di Reina.





Il Napoli prova a risalire la china, ma la rete del pareggio arriverà nel secondo tempo dai piedi dello slovacco Marek Hamsik. Il capitano degli azzurri ripete lo stesso copione della partita di campionato e riaccende le speranze dei suoi. Higuain, però, resta in agguato per distruggere i sogni di rimonta dei suoi ex compagni di squadra. Dopo un azione personale di Sandro, Dybala apre per Cuadrado che la pennella in mezzo e il solito Pipita la gira in rete.

A quel punto Sarri prova a cambiare le carte in tavola, lanciando Mertens nella mischia al posto di Milik. Il belga in pochissimo tempo riporta il risultato in parità, sfruttando una disattenzione di Neto, sostituto di Gigi Buffon.

Il Napoli continua a macinare campo e gioca, schiacciando i bianconeri nella propria tre quarti campo ed arriva il sorpasso dai piedi di Lorenzo Insigne. L'azione corale che porta alla rete del 3 a 2 è di rara bellezza, una caratteristica del Napoli della gestione Sarri. Gli azzurri sfiorano il 4 a 2 con Pavoletti e continuano ad attaccare e provarci fino all'ultimo minuto di recupero (ben 6 concessi dal direttore di gara).

Gli azzurri di Sarri sfiorano l'impresa, vincendo con orgoglio un match iniziato male. Il Napoli ha pagato il risultato bugiardo dell'andata (3 a 1 della Juventus allo Stadium con diversi episodi dubbi), ma ha dimostrato di avere un grandissimo potenziale e un gioco divertente e bello da vedere.