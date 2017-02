Ranking Atp: Classifica Del Tennis Maschile

Sono molti gli sport che ho amato sin dall'infanzia: pallavolo, tennis, ciclismo, sci, le maratone e il calcio. Cerco sempre di seguire, soprattutto la domenica, o in vari periodi dell'anno la nazionale di pallavolo, qualche importante torneo di tennis, il giro d'Italia, il tour de France, lo sci d'inverno, le maratone che vengono trasmesse in tv, la nazionale di calcio, la nazionale cantanti e la juventus.

Seguire tutte le competizioni di ogni disciplina sportiva sarebbe complicato perché sono troppe per ciascuna di questi sport che mi piacciono e quindi mi accontento di vedere partite e competizioni singole e seguire questi sport in generale attraverso le notizie sul televideo.

Il tennis mi è piaciuto sempre moltissimo perché è uno sport raffinato, dove non ci sono scontri fisici tra i giocatori ed impegna mente, braccia, gambe ed ovviamente cuore, come tutti gli sport.

Seguendo varie partite si imparano a conoscere tutti i grandi campioni del momento e si può conoscere la loro storia facendo una semplice ricerca su internet.





Per quanto concerne il tennis, viene stilata una classifica, in base ai risultati raggiunti nei vari tornei, dei tennisti per i quali ovviamente il posto più ambito è quello di numero 1 al mondo.

Questa la classifica attuale dei tennisti:

1. Andy Murray;

2. Novak Djokovich;

3. Stan Wawrinka;

4. Milos Raonic;

5. Kei Nishikori;

6. Gael Monfils;

7. Marin Cilic;

8. Rafael Nadal;

9. Dominic Thiem;

10. Tomas Berdych;

11. David Goffin;

12. Jo-Wilfried Tsonga;

13. Nick Kyrgios;

14. Roberto Bautista Agut;

15. Lucas Pouille;

16. Roger Federer;

17. Grigor Dimitrov;

18. Richard Gasquet;

19. John Isner;

20. Ivo Karlovic;

21. David Ferrer;

22. Pablo Cuevas;

23. Jack Sock;

24. Alexander Zverev;

25. Gilles Simon;

26. Bernard Tomic;

27. Albert Ramos-Vinolas;

28. Feliciano Lopez;

29. Viktor Troicki;

30. Pablo Carreno Busta.

Tra gli italiani, queste le posizioni più alte nella classifica Atp 2016:

38. Paolo Lorenzi;

49. Fabio Fognini;

86. Andreas Seppi;

125. Thomas Fabbiano.

Novak Djokovic, oggi secondo, è stato numero uno al mondo per 223 settimane, di cui 122 consecutive. Quando era numero uno al mondo, dopo una ricerca su internet ho conosciuto la sua storia, che mi ha molto colpito.

Nacque a Belgrado il 22 maggio 1987 e a soli sei anni, davanti alla pizzeria dei genitori, vedeva costruire campi da tennis e per questo sport cominciò sin da subito a nutrire un'immensa passione.

Un' allenatrice si accorse sin da subito che aveva davanti un talento del tennis, un bambino prodigio. Nonostante ci fosse la guerra civile nella Jugoslavia e la sua città veniva continuamente bombardata, lui si allenava nelle zone che non sarebbero state bombardate due volte nella stessa giornata.

Grazie a passione, abnegazione, impegno ed ovviamente anche un po' di fortuna che permette di avere un posto che magari qualcuno non riesce a conquistare per vari motivi anche se lo meriterebbe, è riuscito a diventare il numero 1 del tennis mondiale, entrando di diritto nella storia di questo bellissimo sport.

Come molto spesso accade, i grandi talenti (di vari settori) hanno una vita personale difficile che forse dà loro la forza per raggiungere grandissimi obiettivi che vedono alla stregua di un riscatto per la vita che hanno vissuto magari in giovanissima età e sono il frutto di una grandissima passione per qualcosa che suscita un immenso interesse sin da piccoli e che si trova vicino a loro come se fosse un qualcosa messo lì apposta dal destino.

Credo che ciascuno abbia un talento, che a volte è difficile trovare ma nel momento in cui ci si accorge (già da piccoli o giovanissimi) che c'è qualcosa che ci rende felici, che amiamo, che ci aiuta a superare le varie difficoltà della vita, che facciamo sempre con lo stesso entusiasmo dell'inizio, che riusciamo a coltivarla con passione, dimentichi di sacrifici e impegno che richiede non si hanno più dubbi e si può affermare: "questa è la cosa che faccio meglio e che mi dà la realizzazione più grande".

Poco importa se quella cosa la si fa per lavoro, per diletto e se si raggiungono altissimi livelli o meno: sarà una cosa che farà parte per sempre della nostra vita e ci darà, comunque vadano le cose, gioia, serenità e darà un grande valore alla nostra esistenza.