Robot R1, Il Robot Casalingo Ed Assistente Personale

Come sovente accade, le grandi innovazioni tecnologiche arrivano da Stati quali la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti e a volte le si vedono per la prima volta in uno dei film girati in quei luoghi. Ad esempio nel film Rocky IV, prodotto negli Usa nel 1985, vidi un robot molto simile (esteticamente, per quanto concerne alcune funzioni e per l'impiego fattone) a quello di cui recentemente i media hanno dato notizia: il robot R1.

Questa volta però si tratta di un prototipo creato nell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: sarà un robot in grado di svolgere attività casalinghe e di assistenza personale ed una sua grandissima peculiarità è il fatto che è dotato di una intelligenza propria in quanto è capace di apprendere ciò che gli viene insegnato, di prendere decisioni e risolvere problemi.





R1 ha due ruote per spostarsi facilmente, le braccia allungabili e a differenza dell'unico umanoide attualmente in commercio, il giapponese Pepper che è capace solo di indicare, R1 ha mani sensibili e prensili per afferrare.

Ovviamente il costo ad oggi è molto alto, ma in circa 15 anni potrebbe costare quanto un televisore di ultima generazione e quindi poter essere acquistato dalla maggior parte delle persone.

Le innovazioni tecnologiche di questo tipo vengono sempre accolte da una duplice reazione: se da un lato c'è molto entusiasmo perché possono essere valide soluzioni per avere un aiuto in molti contesti, dall'altro si ha paura che queste ad esempio possano togliere lavoro alle persone e che portino nella vita una invasione tecnologica eccessiva.

Io penso che qualsiasi innovazione tecnologica migliori la vita solo se usata con moderazione, usando le regole dettate dal buonsenso e senza assuefarsi, ad esempio al punto da non poter più vivere senza di esse.

Inoltre esistono delle differenziazioni, ad esempio per quanto concerne Internet e le infinite informazioni che sono contenute nel Word Wide Web penso siano una grandissima ricchezza della quale non si possa fare a meno perché danno qualcosa alla persona mentre è giusto fare a meno dei mezzi tecnologici che tolgono qualcosa, ad esempio l'autonomia nel fare le cose.

Per quanto concerne R1, penso sia un valido supporto che potrebbe essere molto utile in casa e per l'assistenza personale, ma sicuramente se un giorno entrerà a far parte delle famiglie italiane e del mondo, lo si dovrà considerare meramente un aiuto e non dovrà mai toglierci la capacità e la voglia di fare le cose anche autonomamente.