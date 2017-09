L?estate Sta Finendo, O Forse No?

Così cantavano negli anni ’80 i Righeira: "l’estate sta finendo …" ma, anche se nel momento in cui scrivo fuori dal balcone si sta scatenando una tempesta di pioggia, dovrebbe essere ancora presto per posare pinne, fucili ed occhiali.

L’estate, in Italia, è da sempre il periodo più atteso di tutto l'anno. È dagli anni ’60, complice anche il boom economico di quegli anni, che in luglio, agosto e settembre le spiagge si popolano di vacanzieri.





Secondo un sondaggio effettuato dalla piattaforma digitale "DoveConviene" la vacanza estiva, intesa come momento di relax, viene considerata irrinunciabile dal 51% degli intervistati. Ma l’estate porta anche a concedersi gite e weekend fuori porta. Imprescindibili per un buon 23% di intervistati, per scappare dalle città durante il caldo estivo anche prima delle ambite ferie.

L’abbronzatura viene praticata dal 24% degli intervistati e il 7% pratica sport nei mesi precedenti, per essere pronti alla prova bikini.

Toccate tutto agli italiani, ma non la vacanza estiva. Essa è così essenziale da fare economie su altre cose di concedersela. I dati di una ricerca eseguita dalla "Coop" dicono che il 76% degli italiani è disposto a risparmiare sui pranzi e cene al ristorante pur di permettersi un viaggio, il 61% risparmierebbe sulla cultura e il tempo libero e il 35 rinuncerebbe anche sulla spesa di tutti giorni.

Nella classifica delle destinazioni i posti di mare si guadagnano il primo posto assoluto con il 71% delle preferenze. seguono a ruota montagna e infine le mete più lontane. La maggior parte utilizza le vacanze per trascorrere il tempo con la propria famiglia (58%) o in coppia (27%). Solo il 10% parte con gli amici, mentre un 5% va in ferie da solo per scoprire e conoscere nuove persone.

A confermarlo anche i dati del Codacons: "Dopo gli anni della crisi economica che ha costretto sempre più italiani a rinunciare del tutto alle vacanze estive, le famiglie tornano a viaggiare: rispetto al 2007 partiranno quest'anno 11,1 milioni di cittadini in più, con un incremento del 49% in 10 anni". Nel primo semestre del 2017, le presenze dei turisti negli alberghi italiani hanno fatto segnare un incremento medio del 4,8%. Questo, dovrebbe ricordare a noi italiani, che il turismo dà lavoro a 1,1 milioni di persone.

La buona notizia? È che il 14,9% della popolazione andrà in vacanza nel mese di settembre, 7,2% rispetto al 2016. Secondo una indagine di Federalberghi infatti saranno 9 milioni i nostri connazionali che trascorreranno almeno un giorno di vacanza a settembre, addirittura si calcola che nelle strutture alberghiere arriveranno più di 12 milioni di turisti, dei quali 5,1 milioni italiani e 7 milioni stranieri.

Tutto questo mentre, secondo gli esperti meteo, ci avviamo verso un possibile tempo settembrino all'insegna di un'estate tutto sommato canonica per il periodo, insomma la tipica "estate all'italiana".