Il Grattacielo Più Bello Del Mondo è A Milano

Ci sono indirizzi di studio e lavori che per essere svolti bene necessitano una importantissima qualità: la fantasia. Nonostante siano molte le doti da avere, l'immaginazione, la capacità di creare cose nuove, l'inventiva sono cose di primaria importanza ad esempio per chi sceglie come facoltà e lavoro architettura.

Con le loro creazioni gli architetti di tutto il mondo fanno dare notizia di sé dai media per la bellezza e l'originalità delle opere architettoniche che ideano, disegnano ed infine fanno realizzare. Una di queste è il bosco verticale, il grattacielo più bello del mondo che si trova in Italia, a Milano.





L'architetto Stefano Boeri, dopo essere stato sconfitto alle elezioni per ricoprire il ruolo di sindaco di Milano, a ripreso a svolgere la propria professione ottenendo un grande riconoscimento: essere premiato con il suo Boeri studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Vara), tra 800 finalisti per la realizzazione del "bosco verticale" per il soddisfacimento "del bisogno umano di contatto con la natura" vincendo l'International Highrise Award di Francoforte.

La caratteristica di questa costruzione è la presenza di più di duemila essenze arboree tra arbusti e alberi ad alto fusto distribuite sui prospetti. È costato molto, 40 milioni di euro, ma sicuramente attirerà molti visitatori e darà un grande aiuto all'ambiente. Molto bella la frase con la quale l'architetto Stefano Boeri ha descritto l'opera: "Una casa per gli alberi abitata dagli uomini".

Sicuramente uno degli architetti italiani che ha ricevuto moltissimi premi, riconoscimenti ed elogi a livello internazionale per le proprie opere, realizzate in tutto il mondo, è Renzo Piano. Lui ha progettato ad esempio la nuova chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, conosciuta come santuario di San Pio inaugurata il 1° luglio 2004.

Ogni lavoro richiede abilità specifiche e se questo è derivato da una propria passione ci si può ritenere molto fortunati perché svolgerlo non peserà affatto. Inoltre, se richiede fantasia renderà migliore la vita perché dove ci sono fantasia e creatività ci sono anche allegria e cose che rimangono per sempre.