Londra: Una Delle Più Belle Città Europee

Londra è una delle più importanti città europee, ricca di storia, monumenti, residenza di una delle monarchie più famose e seguite del mondo e inoltre è la capitale dello stato nel quale si parla la lingua più parlata del mondo e che da anni è la lingua con la quale si può comunicare ovunque.

Molte sono le bellezze architettoniche che si possono ammirare a Londra: il Palazzo di Westminster, dove le due camere del Parlamento inglese (la camera dei Lord e la camera dei Comuni) tengono le loro sedute. Fu utilizzato come residenza reale e conta più di 1.000 stanze.

Annesso a Westminster vi è il Big Ben, chiamato dal 2012 "Elizabeth Tower" in onore della Regina Elisabetta con il suo rinomato orologio, le cui campane suonarono per la prima volta il 31 maggio 1859.





L'Abbazia di Westminster è la sede delle incoronazioni e della sepoltura dei monarchi britannici. In essa ha avuto luogo il funerale dell'amatissima Principessa di Galles Lady Diana Spencer nel 1997.

All'interno ci sono tombe e commemorazioni di alcuni letterati inglesi che hanno fatto la storia della letteratura mondiale: Shakespeare, Dickens, Kliping...

Buckingham Palace è la residenza londinese della famiglia reale: 600 stanze e 16 ettari di parco. Dal balcone centrale della facciata, i monarchi si affacciano in occasione di particolari eventi. Dal 1993 il Palazzo è aperto al pubblico ed ovviamente durante il periodo dell'apertura, la famiglia reale è assente. Kensington Palace è una residenza di lavoro per la famiglia reale infatti ospita uffici e dependances private di alcuni membri della famiglia reale. In esso sono anche conservate le collezioni di abiti da cerimonia e gli abiti della Principessa Diana.

Tower Bridge e Tower of London. Il ponte può aprirsi per permettere il passaggio delle navi molto grandi. Al suo interno vi è un museo, il Tower Bridge Museum che ne racconta la storia.

Vi è poi la Tower of London che originariamente doveva controllare il traffico fluviale sul Tamigi, ma in seguito ha ricoperto altre funzioni come ad esempio quello di essere luogo di prigione e di esecuzione dei nemici della Corona. Oggi è uno dei luoghi più visitati di Londra.

Tutti questi monumenti di grandissimo interesse turistico, che attraggono milioni di visitatori da tutte le parti del mondo, sono veramente bellissimi ed anche solo delle foto rendono pienamente merito al loro valore architettonico e culturale.

Ci sono città delle quali si conoscono i luoghi più importanti perché si vedono molto spesso in televisione e se si ha la fortuna di vederli personalmente è quasi come se ci si fosse già stati perché sono molto familiari ai nostri occhi.